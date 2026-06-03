Blocajul de doi ani s-a încheiat. Ungaria permite avansarea Ucrainei către Uniunea Europeană

Avansul mult așteptat a avut loc miercuri seară, în cadrul unei reuniuni a ambasadorilor statelor membre la Bruxelles, au confirmat mai mulți diplomați pentru Euronews.

Reprezentantul Ungariei a anunțat retragerea rezervelor, ceea ce a permis obținerea unanimității necesare între cele 27 de state membre pentru declanșarea formală a negocierilor.

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Structura negocierilor și primul cluster „fundamentale”

Procesul de aderare la Uniunea Europeană este organizat în 33 de capitole, împărțite în șase clustere tematice.

Primul cluster, numit „fundamentale”, include domenii precum statul de drept, drepturile omului și sistemul judiciar. Acesta este primul care se deschide și ultimul care se închide în cadrul negocierilor de aderare.

Ucraina și Republica Moldova, considerate în mod informal state candidate conectate în procesul european, au încercat în ultimii doi ani să obțină deschiderea acestui prim cluster, fără succes din cauza blocajului politic.

Veto-ul Ungariei și efectele asupra procesului de aderare

Veto-ul impus de fostul prim-ministru al Ungariei, Viktor Orbán, în perioada în care țara sa deținea președinția Consiliului Uniunii Europene, a blocat progresul negocierilor de aderare. De atunci, instituțiile europene au încercat mai multe variante pentru a depăși impasul, însă fără rezultate concrete.

Situația a devenit sensibilă și la nivel politic personal pentru președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, care a criticat în repetate rânduri blocajul și a cerut liderilor europeni să intervină.

Zelenski consideră aderarea la Uniunea Europeană o garanție de securitate pentru viitorul post-război al Ucrainei.

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Schimbare politică la Budapesta și noi discuții cu Kievul

Evoluția poziției Ungariei a devenit posibilă după schimbări politice interne, inclusiv înfrângerea lui Viktor Orbán în alegeri în fața lui Péter Magyar, care a susținut reluarea dialogului cu Ucraina.

Într-un mesaj video publicat pe Facebook, Magyar a confirmat progrese în discuțiile cu autoritățile de la Kiev privind drepturile minorității maghiare din regiunea Transcarpatia, zonă sensibilă în relațiile bilaterale.

„Am ajuns la un acord cuprinzător cu Ucraina privind extinderea drepturilor lingvistice, educaționale, culturale și politice ale minorității maghiare, formată din aproximativ 100.000 de persoane”, a declarat Magyar.

Condiții și limite pentru aderare

Angajamentele asumate, ale căror detalii nu au fost făcute publice, vor fi incluse în planul de acțiune transmis de Ucraina către Bruxelles în cadrul procesului de aderare, a precizat Magyar.

Acesta a subliniat că rămâne împotriva unei aderări accelerate a Ucrainei, poziție împărtășită de mai multe state membre care consideră că integritatea procesului de extindere trebuie protejată.

„Dacă Ucraina va reuși să închidă toate cele 33 de capitole de aderare în decurs de 10 sau 15 ani, țara noastră va organiza un referendum cu caracter juridic obligatoriu pe această temă”, a declarat Magyar.

Autoritățile ucrainene nu au transmis, deocamdată, un punct de vedere oficial.

Următorii pași în procesul de aderare

După reuniunea de miercuri, Consiliul Uniunii Europene va transmite o scrisoare oficială către Ucraina și Republica Moldova. Cele două state vor răspunde cu pozițiile lor, care vor fi analizate ulterior de ambasadorii statelor membre.

În teorie, Ungaria ar putea reintroduce veto-ul în orice moment al procesului.

Cu toate acestea, oficialii și diplomații de la Bruxelles se așteaptă ca deschiderea oficială a primului cluster de negocieri să aibă loc pe 15 sau 16 iunie, la Luxemburg.