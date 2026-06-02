DCNews Stiri

Ucraina și Moldova, tot mai aproape de deschiderea negocierilor de aderare la UE în iunie

Autor: Loredana Iriciuc
Data publicării: 02 Iun 2026
Statele membre ale Uniunii Europene se pregătesc să deschidă oficial primele clustere de negociere pentru aderarea Ucrainei și Moldovei, în luna iunie, după semnale politice importante venite din partea Ungariei, potrivit diplomaților citați de Politico.

Diplomați europeni afirmă că Ungaria a transmis semnale că ar putea renunța la opoziția față de candidatura Ucrainei la Uniunea Europeană, ceea ce ar permite avansarea simultană a dosarului Republicii Moldova, notează Politico.

Un oficial maghiar a declarat că nu există o decizie finală.

„Nicio decizie” nu a fost luată încă privind deschiderea clusterelor pentru Ucraina. „Negocierile sunt în desfășurare. Nu a fost ajuns la niciun acord” a spus oficialul, care a vorbit pentru sursa citată sub protecția anonimatului.

Deschiderea primului cluster de negociere, programată pe 15 iunie la Luxemburg

Primul pas formal din procesul de aderare, deschiderea primului „cluster” de negociere, este planificat pentru 15 iunie, în cadrul unei conferințe interguvernamentale organizate la Luxemburg.

Acest moment ar marca intrarea Ucrainei și Moldovei într-o etapă tehnică importantă a procesului de aderare la Uniunea Europeană.

Ucraina și Moldova, dosare legate în procesul de aderare

Ucraina și Moldova au depus cererile de aderare în același timp, ceea ce face ca progresul Moldovei să depindă de evoluția dosarului ucrainean.

Diplomații spun că deschiderea simultană a negocierilor este varianta aflată în lucru la nivel european.

Discuții privind drepturile minorităților și condițiile Ungariei

Negocierile au inclus discuții tehnice între experți ucraineni și maghiari privind drepturile minorității maghiare din Ucraina.

Partea ucraineană ar fi oferit garanții pentru soluționarea majorității punctelor dintr-un plan în 11 puncte elaborat inițial în perioada fostului premier Viktor Orbán.

„În cadrul întâlnirii de luni, partea ucraineană a oferit asigurări privind modul în care vor fi rezolvate majoritatea preocupărilor incluse într-un plan în 11 puncte, elaborat inițial în perioada lui Orbán”.

Diplomații precizează că nu toate solicitările Budapestei pot fi implementate imediat, însă aprobarea Ungariei nu ar depinde de adoptarea unor noi legi în Ucraina.

Ambasadorii UE pregătesc decizia finală

Ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene urmează să își finalizeze poziția până la finalul săptămânii, după ce Ucraina va prezenta planurile de reformă internă și măsurile privind minoritățile.

Decizia finală privind deschiderea clusterelor pentru Ucraina și Moldova ar urma să fie adoptată la conferința interguvernamentală din 15 iunie.

Deschiderea fiecărui cluster de negociere necesită acordul unanim al celor 27 de state membre ale Uniunii Europene. Orice stat poate bloca procesul în orice etapă, inclusiv la începutul negocierilor sau pe parcursul lor.

uniunea europeana
ucraina
republica moldova
