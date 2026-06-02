Generalul Iulian Berdilă, precizări în legătură cu dosarul DNA în care îi apare numele

„În legătură cu recentele acuzaţii formulate, resping categoric orice insinuare privind existenţa unei activităţi ilicite sau a unei conduite de natură penală din partea mea. Situaţia invocată nu reprezintă o problemă de natură penală în ceea ce mă priveşte, ci vizează un context de împrejurări faţă de care nu am avut nicio implicare şi despre care nu am avut cunoştinţă în maniera în care se încearcă a fi acreditat. Nu există fapte sau acţiuni care să susţină existenţa vreunei încălcări a legii din partea mea“, a afirmat acesta, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a Armatei României.

Potrivit acestuia, conduita sa a fost caracterizată permanent de respectarea fără rezerve a legii, precum şi a regulamentelor militare aplicabile.

„Orice încercare de asociere a numelui meu cu activităţi nelegale este nefondată, lipsită de suport factual şi ignoră realitatea obiectivă a faptelor, întreaga mea activitate fiind desfăşurată în conformitate cu obligaţiile legale şi profesionale care îmi revin. Nu în ultimul rând, vă rog să aveţi în vedere că îmi rezerv dreptul de a utiliza toate mijloacele legale necesare pentru apărarea reputaţiei, onoarei şi drepturilor mele“, a subliniat Iulian Berdilă.

Gheorghiță Vlad, pus sub urmărire penală de procurorii DNA

Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a fost pus sub urmărire penală de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie într-un dosar în care este acuzat de complicitate la uzurparea funcţiei, după ce ar fi intervenit pentru suplimentarea locurilor la buget de la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, astfel încât 20 de candidaţi nu au mai plătit taxă, trei urmând să intre în MApN după absolvire.

Potrivit unui comunicat al DNA, în cursul lunii iulie 2025, generalul Vlad Gheorghiţă, prin actele sale de complicitate, ar fi înlesnit emiterea şi semnarea de către general-locotenent Iulian Berdilă, locţiitorul pentru operaţii şi instrucţie al şefului Statului Major al Apărării, a unei solicitări adresate Ministerului Educaţiei şi Cercetării, privind suplimentarea locurilor de la buget pentru Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti - Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, cu depăşirea limitelor atribuţiilor conferite de legislaţie, în condiţiile în care solicitarea în cauză era atributul exclusiv al Direcţiei Generale Management Resurse Umane, structură centrală în cadrul MApN.

„Înscrisul oficial emis (...) ar fi determinat luarea deciziei pentru suplimentarea cu un număr de 20 de locuri de la buget, prin promovarea candidaţilor admişi iniţial pe locurile cu taxă, pe locurile de la buget suplimentate“, menţionează anchetatorii.

Prin această modalitate, spune DNA, ar fi fost vătămate interesele legitime ale Ministerului Apărării Naţionale, prin afectarea relaţiilor instituţionale şi, corelativ, ar fi fost creat un folos necuvenit în beneficiul celor 20 de candidaţi, prin promovarea acestora de pe locurile cu taxă pe locurile de la buget suplimentate, urmând ca la finalizarea studiilor universitare trei candidaţi să fie încadraţi pe posturi de ofiţer la Ministerul Apărării Naţionale.