Cum va folosi România cele 16,68 miliarde de euro alocate prin SAFE: Autostrăzile A7 și A8, vehicule de luptă, nave militare, drone și sisteme antiaeriene, printre investițiile aprobate

Potrivit datelor prezentate de Guvernul României, fondurile vor susține atât proiecte militare majore, cât și investiții strategice în infrastructură, tehnologie, securitate cibernetică și capacități de intervenție în situații de urgență.

Programul SAFE, denumit oficial „Acțiunea pentru securitatea Europei prin consolidarea industriei europene de apărare”, a fost instituit prin Regulamentul (UE) 2025/1106 și permite statelor membre să realizeze investiții de amploare în domeniul apărării și securității.

În prima etapă, statele membre au avut posibilitatea să semneze contracte individuale până la 30 mai 2026. Ulterior, achizițiile vor fi realizate în cooperare cu alte state membre ale Uniunii Europene, state SEE-AELS, Ucraina sau Republica Moldova.

CITEȘTE ȘI: Programul SAFE, între lipsă de transparență și vot „în orb”. BNS sesizează Comisia Europeană și Oficiul European de Luptă Antifraudă

4,2 miliarde de euro pentru autostrăzile A7 și A8

Din suma totală alocată României, 4,2 miliarde de euro vor fi direcționate către infrastructură duală. Autoritățile au decis ca acești bani să fie utilizați pentru realizarea capetelor de autostradă ale proiectelor A7 și A8, două dintre cele mai importante investiții rutiere aflate în derulare.

Prin includerea acestor proiecte în cadrul SAFE, infrastructura rutieră este tratată ca infrastructură cu utilizare duală, având relevanță atât pentru mobilitatea civilă, cât și pentru cea militară.

Contract de peste 3,3 miliarde de euro pentru noua mașină de luptă a infanteriei

Cel mai mare contract semnat până la termenul limită din 30 mai 2026 este cel privind achiziția a 298 de mașini de luptă ale infanteriei pe șenile și variante derivate. Contractul a fost încheiat cu Rheinmetall Automecanica SRL și are o valoare totală de 3,337 miliarde euro.

Un element considerat strategic este localizarea producției în România. Potrivit planului, producția finală va avea loc la Mediaș.

Tot în România vor fi fabricate componente esențiale precum sistemele de protecție balistică, sistemele de armament, carcasele blindate, echipamentele de comunicații și aplicațiile software de comandă și control.

România va avea patru nave noi pentru patrulare și intervenții speciale

Un alt contract major vizează achiziția a patru nave noi. Două dintre acestea vor fi nave de patrulare maritimă, iar alte două vor fi nave specializate pentru intervențiile scafandrilor.

Contractul, în valoare de 920 milioane euro, a fost semnat cu compania NVL B.V. & Co. KG.

Producția navelor, realizarea suprastructurilor și integrarea sistemelor de armament vor fi realizate într-un șantier naval din România.

VEZI ȘI: Preşedintele Nicuşor Dan spune că programul SAFE nu e în pericol de a fi blocat

Investiții de peste 1,4 miliarde de euro în apărarea antiaeriană

România va achiziționa 11 sisteme de apărare antiaeriană moderne. Pachetul include șapte sisteme SKYNEX, două sisteme SKYRANGER și două sisteme navale Millennium.

Contractul, în valoare de aproape 982 milioane euro, a fost încheiat cu Rheinmetall Italia.

Separat, România va cumpăra muniție AHEAD de calibru 35 mm în valoare de aproape 450 milioane euro. O parte din producția sistemelor va fi transferată în România, iar muniția va fi produsă integral într-o nouă facilitate industrială care urmează să fie construită pe teritoriul țării.

Autoritățile consideră această investiție un obiectiv strategic deoarece România va dispune pentru prima dată de o linie proprie de producție pentru muniție antiaeriană de acest tip.

Zeci de sisteme de drone militare vor fi asamblate în România

Contractul semnat cu producătorul german Quantum Systems prevede achiziția a 34 de sisteme de drone militare și 15 kituri Scorpion. Valoarea contractului este de 30,7 milioane euro. Asamblarea finală a dronelor va fi realizată în România.

România a semnat și contractul pentru achiziția a 231 de sisteme MANPAD MISTRAL și 934 de rachete MISTRAL. Valoarea totală a programului depășește 625 milioane euro.

Achiziția este realizată în cadrul programului european comun European Joint Acquisition of Mistral System.

Elicoptere militare și civile finanțate prin SAFE

Printre proiectele finanțate se numără și ultima tranșă pentru șase elicoptere H175M, contractate anterior de România. Prin SAFE va fi asigurată o finanțare de 132 milioane euro pentru finalizarea acestui program.

În paralel, România a semnat contracte pentru șapte elicoptere multirol H160 și cinci elicoptere H145. Valoarea totală a acestor achiziții depășește 280 milioane euro. Mentenanța și reparațiile vor fi realizate în facilități din România.

CITEȘTE ȘI: Guvernul a trimis acord de împrumut SAFE la Parlament. Textul memorandumului, desecretizat

Avioane pentru situații de urgență și managementul victimelor multiple

Autoritățile au aprobat și achiziția a două avioane tactice multirol Spartan. Acestea vor fi utilizate pentru gestionarea situațiilor cu victime multiple și pentru intervenții în caz de dezastre. Contractul cu Leonardo S.p.A. are o valoare de 245 milioane euro.

Aproape 320 de milioane de euro pentru securitate cibernetică și inteligență artificială

O parte importantă din fondurile SAFE va merge către tehnologie și securitate cibernetică. Compania Logic Computer va furniza centre mobile de date și centre de operațiuni de securitate cibernetică în valoare de aproape 110 milioane euro.

În paralel, Digi România va dezvolta o platformă integrată bazată pe modele lingvistice de mari dimensiuni, destinată securității cibernetice. Valoarea acestui contract este de 196 milioane euro. Întregul proiect va fi realizat în România.

Echipamente pentru intervenții în situații de urgență

Programul SAFE include și investiții importante în protecția civilă. Compania Deltamed va furniza echipamente pentru managementul victimelor multiple, autospeciale de transport pentru victime și personal, vehicule pentru transportul persoanelor cu boli contagioase și un tren special de intervenție. Valoarea totală a contractului depășește 133 milioane euro.

Șantierul Naval Mangalia va construi ambarcațiuni speciale

Șantierul Naval Mangalia a obținut un contract de peste 24 milioane euro. Acesta prevede construirea unor ambarcațiuni pentru transport de trupe, patrulare maritimă, intervenție și salvarea victimelor.

Contracte importante pentru companii românești

Mai multe firme românești vor participa direct la implementarea programului SAFE.

Asocierea formată din Dendrio Solutions, Dendrio Innovations, Arctic Stream și Tema Energy va furniza platforme de comunicații în valoare de 13 milioane euro. Bluespace Technology va furniza cinci laboratoare mobile TEMPEST, contractul fiind evaluat la 1,5 milioane euro.

Alte achiziții de miliarde de euro urmează să fie realizate în cooperare internațională

După 30 mai 2026, România va continua implementarea programului prin achiziții comune cu alte state și agenții internaționale. Printre proiectele deja convenite se află cumpărarea a 12 elicoptere H225M, evaluate la aproximativ 800 milioane euro.

Programul are o componentă industrială importantă deoarece prevede transfer de tehnologie către IAR SA și pregătirea personalului român în Franța.

Obiectivul pe termen lung este dezvoltarea unei linii de asamblare finală în România și achiziția ulterioară a încă 30 de elicoptere produse local.

De asemenea, România intenționează să achiziționeze 12 radare Gap Filler în cooperare cu Franța.

Valoarea estimată a programului este de aproximativ 258 milioane euro și include transfer de tehnologie și producție parțială în România.

De ce nu au fost semnate unele contracte importante

Autoritățile explică faptul că anumite programe nu au fost finalizate până la termenul stabilit. Este cazul achiziției a 139 de transportoare blindate Piranha 5 și a 1.115 platforme multifuncționale de transport. În ambele situații, furnizorii au solicitat sume considerabil mai mari decât cele acceptate de statul român.

Un alt program amânat este cel privind armamentul individual și muniția aferentă.

Procedurile tehnice nu au fost finalizate, însă autoritățile subliniază că producția armelor și muniției va fi localizată integral în România, la Uzina Mecanică Cugir, Fabrica de Arme Cugir și Uzina Mecanică Sadu.

Guvernul: România nu pierde niciun euro din alocarea SAFE

Autoritățile resping informațiile potrivit cărora România ar putea pierde fonduri europene din cauza contractelor nesemnate până la 30 mai 2026. Potrivit comunicatului oficial, implementarea Planului Național SAFE continuă conform calendarului stabilit.

Guvernul precizează că întreaga alocare de 16,68 miliarde euro rămâne disponibilă pentru România, iar Grupul de lucru interinstituțional coordonat de Cancelaria Prim ministrului va continua implementarea programului.

Obiectivul declarat este dezvoltarea industriei naționale de apărare, extinderea producției locale și integrarea companiilor românești în lanțurile europene de producție și aprovizionare.