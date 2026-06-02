DCNews Cultura Cât durează să scrii o carte? Ioan Slavici a cerut să mai stea o lună la închisoare pentru asta

EXCLUSIV Cât durează să scrii o carte? Ioan Slavici a cerut să mai stea o lună la închisoare pentru asta

Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 02 Iun 2026
Cât durează să scrii o carte? Sursa: RDNE Stock project, pexels
V-aţi întrebat vreodată cât durează să scrii o carte?

La această întrebare a răspuns Daniela Zeca-Buzura, într-un interviu pentru DC News. Iată cât a durat ca Daniela Zeca Buzura să scrie "Istoria romanţată a unui safari". 

"Romanul a durat, până a fost gata, doi ani și jumătate. Eu credeam că va merge mai repede. Cel mai scurt a fost romanul Demonii vântului, pentru că nu terminasem febra, nu mă lecuisem de febra Orientului din Istoria romanțată și atunci am mutat lentila în același spațiu, pe o zonă apropiată, vorbind despre o castă fascinantă a bijutierilor, care sunt de fapt niște alchimiști. Și abia romanul despre o altă zonă secretă, zoroastrienii din parși, din fostul Imperiu Persan, acolo iară am stat aproape trei ani pe text", a explicat Daniela Zeca-Buzura. 

Cu ce s-a ales Daniela-Zeca Buzura după ce a scris romanul

"Ca să audă studenții, tinerii scriitori care vor să facă o carieră, cât de mult se stă. Nu e totul, dar e descurajant, pentru că există și întrebarea lor îndreptățită: „Bun, și nu poți trăi din asta?”. Adică trei ani trebuie să trăiești, scrii cartea și apoi îți cumperi alte două cărți și eventual o haină, sau... Că mulți m-au întrebat: „Bun, după succesul ăsta al Istoriei romanțate, cu ce te-ai ales?”", a intervenit Flaviu Predescu. 

"Cu o vacanță de trei zile, am spus, la Paris", a precizat scriitoarea.

Fază tare cu Ioan Slavici. A cerut să mai stea la închisoare, ca să termine cartea

"Mai sunt în istorie și lucruri tragicomice, ca să zic așa. De exemplu Slavici, care, scriind o carte în închisoare, i-a cerut directorului închisorii să-l mai lase o lună la închisoare ca s-o termine, știi? Poți să le zici și asta studenților. Muncim, adică în viața de zi cu zi un romancier trebuie să trăiască, să-și găsească drumul profesional zilnic ca să poată supraviețui, ca în timpul care rămâne să poată să-și urmeze acest vis, pasiunea", a completat Flaviu Predescu. 

carte
ioan slavici
Daniela Zeca Buzura
