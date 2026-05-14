€ 5.2056
|
$ 4.4479
|

Subcategorii în Cultura

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2056
|
$ 4.4479
 
DCNews Cultura Carte Iași. Exemplar al manualului Inchiziției va fi expus la Palatul Braunstein
Data publicării: 14 Mai 2026

Iași. Exemplar al manualului Inchiziției va fi expus la Palatul Braunstein
Autor: Crişan Andreescu

inchizitia Foto: Romanian Creative Week

Un exemplar originar al volumului 'Malleus Maleficarum', considerat manualul Inchiziției, a ajuns la Palatul Braunstein din Iași, unde va fi expus, conform protocolului, până pe 24 mai, în cadru Romanian Creative Week.

Potrivit organizatorilor RCW (RCW), cartea a fost împrumutată de la Muzeul Național Brukenthal din Sibiu.

'Romanian Creative Week 2026, cel mai amplu festival dedicat industriilor creative din Uniunea Europeană și desfășurat în premieră sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, prezintă la Iași expoziția 'Malleus Maleficarum', un proiect care aduce împreună performance-uri senzoriale inspirate de imaginarul gotic al secolului XIX și lucrări construite în jurul memoriei feminine, fricii și mecanismelor istorice de control social', transmit organizatorii festivalului.

Sursa citată menționează că expoziția transformă un manual al Inchiziției 'într-un punct de plecare pentru o reflecție contemporană despre obediență, stigmatizare și felul în care societatea continuă să producă forme de excludere și violență simbolică'.

Exemplar original al volumului publicat în 1487

'În centrul proiectului, parte a secțiunii Arts a Romanian Creative Week (...) se află un exemplar original al volumului publicat în 1487, împrumutat cu sprijinul Muzeului Național Brukenthal din Sibiu și expus în condiții speciale de securitate. Expoziția dezvoltă două direcții majore: pe de o parte, performance-uri imersive construite ca experiențe senzoriale individuale, în care publicul traversează un univers al memoriei și al imaginarului gotic, iar pe de altă parte, lucrări de artă contemporană care investighează relația dintre corp, identitate, putere și moștenirea violenței istorice asupra femeilor. Printre acestea se află și intervenția artistei și cercetătoarei scoțiene Dr. Lynne Hocking, care transformă războiul de țesut într-un instrument de reconstrucție simbolică a unei genealogii feminine ce traversează aproximativ 50.000 de ani de istorie', transmit organizatorii RCW.

Conform acestora, prima parte a proiectului este dedicată instalației 'Tales of the Dead', realizată de duo-ul româno-spaniol Elena Urucatu și Carlos Mate, artiști a căror practică interdisciplinară combină obiect, sunet, video și experiențe senzoriale într-un format performativ neconvențional.

Între 13 și 17 mai, cei doi artiști vor susține 20 de performance-uri imersive, cu acces restrâns, concepute în format one-to-one, în care fiecare spectator traversează individual experiența instalației. Inspirate de atmosfera gotică a anului 1816, cunoscut drept 'anul fără vară' și asociat apariției imaginarului romantic întunecat și al monstrului modern, intervențiile transformă lectura, sunetul, mirosul și gustul în instrumente narative.

'Proiectul pe care îl prezentăm la Iași pornește din universul operei Tales of the Dead, pe care am realizat-o anul trecut la Madrid și Berlin. Am transformat fragmente din această experiență într-o instalație imersivă, construită pentru unul sau doi spectatori, în care parfumul, sunetul, lectura și obiectele devin instrumente narative. Nu ne interesează o reconstrucție fidelă, ci o experiență intimă și subiectivă, despre memorie, distorsiune și felul în care fiecare dintre noi își reconstruiește propriile povești', au transmis artiștii Elena Urucatu și Carlos Mate, prin intermediul unui comunicat de presă.

Lynne Hocking aduce în expoziție o intervenție construită la intersecția dintre genetică, memorie și meșteșug tradițional. Folosind războiul de țesut și tehnici textile inspirate din tradițiile comunităților de țesătoare din nord-estul Scoției, artista reconstruiește simbolic o genealogie feminină care traversează aproximativ 50.000 de ani de istorie.

Practica sa pornește de la ideea ADN-ului matriliniar, cod genetic transmis exclusiv pe linie maternă, și transformă această memorie biologică într-un obiect textil contemporan.

'Timp de 20 de ani am lucrat ca cercetător academic în domeniul geneticii umane, iar practica artistică mi-am construit-o în jurul curiozității. Este aceeași curiozitate pe care o aveam ca om de știință și care mă motivează acum ca artist și creator: cine suntem, de unde venim și cum ne înțelegem pe noi înșine. Mă interesează modul în care putem deveni strămoși buni pentru viitor și modul prin care putem contribui la dispariția unor sisteme eșuate, imaginând alternative mai empatice și mai colective. Sper ca publicul să poată descifra măcar o parte dintre firele care se intersectează în această lucrare și să privească textilele nu doar ca obiecte decorative, ci ca texte, arhive și obiecte istorice contemporane', a explicat artista.

Iași. Exemplar al manualului Inchiziției va fi expus la Palatul Braunstein

În cadrul expoziției, Lea Rasovszky prezintă două diorame inspirate din viața domestică și anxietățile cotidiene, construind micro-universuri în care frica și obediența devin mecanisme invizibile ale vieții de zi cu zi. Artistul canadian Ghassan Naji (g0naji), cunoscut pentru lucrările sale realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, propune un produs distopic în care simbolurile războiului și ale terorii se transformă continuu, sugerând persistența violenței dincolo de contexte istorice și politice.

Unul dintre cele mai puternice discursuri ale expoziției este construit în jurul memoriei feminine și al felului în care corpul femeii a fost transformat istoric într-un spațiu al condamnării și controlului. Artistul Mihai Negru investighează direct această temă prin lucrări care reflectează stigmatizarea socială și religioasă a corpului feminin.

Expoziția include și lucrările lui Radu Belcin, din seria 'Society of Glass Tears', unde personaje în costum își pierd treptat identitatea, iar Bianca Mann propune o sculptură construită în jurul imaginii unui craniu, o prezență destabilizatoare care obligă privitorul să confrunte fragilitatea corpului și limitele propriei percepții.

Romanian Creative Week, desemnat în 2023, de EUIPO, drept cel mai mare eveniment al industriilor creative din Uniunea Europeană, este organizat de Federația Patronatelor din Industriile Creative, singura federație patronală reprezentativă la nivel național ce activează în sectorul industriilor creative. S-a înființat în Iași, în august 2011. A organizat până acum, direct sau prin patronatele membre, peste 100 de proiecte de promovare națională și internațională a industriilor creative, potrivit Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
BANCUL ZILEI: Cont fals
Publicat acum 12 minute
Iași. Exemplar al manualului Inchiziției va fi expus la Palatul Braunstein
Publicat acum 51 minute
Horoscop 14 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 48 minute
Incendiu mare la un depozit, de pe strada Comerțului, Chiajna, Ilfov. Flăcările au cuprins acoperișul unei clădiri de aproximativ 4.000 de metri pătrați
Publicat acum 8 ore si 19 minute
Băsescu: S-a răsuflat Mesia ăla (Georgescu), s-a inventat alt Mesia - ”Mesia Bolojan”
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 19 minute
Băsescu: S-a răsuflat Mesia ăla (Georgescu), s-a inventat alt Mesia - ”Mesia Bolojan”
Publicat acum 2 ore si 48 minute
Incendiu mare la un depozit, de pe strada Comerțului, Chiajna, Ilfov. Flăcările au cuprins acoperișul unei clădiri de aproximativ 4.000 de metri pătrați
Publicat acum 51 minute
Horoscop 14 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 12 minute
Iași. Exemplar al manualului Inchiziției va fi expus la Palatul Braunstein
Publicat acum 5 minute
BANCUL ZILEI: Cont fals
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close