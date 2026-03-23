DCNews Cultura Sofia vrea să fie păpușă. Loredana Voicilă, despre cum trebuie abordată o carte pentru copii
Data publicării: 14:06 23 Mar 2026

EXCLUSIV Sofia vrea să fie păpușă. Loredana Voicilă, despre cum trebuie abordată o carte pentru copii
Autor:  Flaviu Predescu

Loredana Voicilă, autoarea cărții „Sofia vrea să fie păpușă”, a vorbit despre felul în care părinții ar trebui să se raporteze la o carte de povești.

Invitată la emisiunea De Ce Citim, Loredana Voicilă, autoarea cărții „Sofia vrea să fie păpușă”, apărută în 2025, la editura Sofiami, a vorbit despre felul în care părinții ar trebui să se raporteze la o carte de povești.

„Experiența cu acești copii de 4-6 ani m-a ajutat foarte mult. Am știut că trebuie să aibă ritm, pentru că așa îi ajutam la cursurile de limba engleză. Când era ceva cu rimă rețineau mai repede, erau mai încântați. Apoi am știut că trebuie să fie cu multe onomatopee. Să fie cu vrum-vrum, cu hahaha, cu hohoho, astfel încât atunci când părinții fac lectura cărții să fie o mică pune în scenă.

Scrierea cărții a fost cea mai ușoară parte în crearea acestei cărți. Partea cu adevărat grea a fost când am început să lucrez cu ilustratoarea pentru că ilustrația este foarte importantă la o carte pentru copii. Primul contact pe care îl au cu cartea este imaginea”  a subliniat Loredana Voicilă

O carte trebuie folosită 

„Noi ne-am dorit nu numai ca imaginile să ilustreze ce se întâmplă în poveste. Nu sunt numai niște imagini așa...ele au legătură cu povestea, dar nu doar că au legătură cu povestea. O completează cu lucruri în plus. De exemplu, nu spun nicăieri că Sofia este o mare cititoare sau că ei îi plac poveștile, dar în casa Sofiei avem biblioteci peste tot sau cărți deschise și lucrul acesta, cumva, vine în completarea textului, ne spune ceva despre Sofia. De exemplu, aici avem o coadă de pisică. Zic unii părinți: „iar să iau o carte?!” O citesc și o pun în bibliotecă și gata, se așază praful pe ea. O carte și mai ales o carte pentru copii trebuie folosită. Nu doar să citim povestea o dată.

Pornind de la imaginile acestea, părinții pot crea la rândul lor povești și mi s-a întâmplat să văd copii care iau ei cartea, copii care nu citesc încă își spun propria poveste. Se uită la imagini și povestesc. Formatul este mare, colorat. Îi ajută nu doar lingvistic. Le citești și le îmbunătățești vocabularul și structurile, formulările, dar și imaginația. Un copil care crește înconjurat de cărți, va fi un copil cu o imaginație bogată. Ne-am dorit să și dezvoltăm simțul estetic” a completat autoarea cărții Sofia vrea să fie păpușă

