Lavinia Betea: "Lucrețiu Pătrășcanu. Moartea unui lider comunist. Studiu de caz"
Data actualizării: 10:11 05 Mar 2026 | Data publicării: 10:06 05 Mar 2026

Lavinia Betea: "Lucrețiu Pătrășcanu. Moartea unui lider comunist. Studiu de caz"
Autor: Crişan Andreescu

Betea

Ajuns la cea de-a cincea ediție, volumul despre Lucrețiu Pătrășcanu, al Laviniei Betea,  prezintă biografia tragică a unuia dintre liderii Partidului Comunist Român.

Volumul "Lucrețiu Pătrășcanu. Moartea unui lider comunist. Studiu de caz", deține recordul celui mai lung proces politic din istoria comunismului mondial. prezintă istoria celei mai lungi anchete din seria proceselor staliniste.

eţine recordul celui mai lung proces politic din istoria comunismului mondial. Prin torturi de iad, cei peste o sută de anchetaţi au fost forţaţi să scrie declaraţii mincinoase soldate cu două sentinţe de execuţie, trei condamnări pe viaţă, iar pentru alţi 23 de acuzaţi s-au pronunţat pedepse ce depăşesc o sută de ani de închisoare.

Această ediție, adăugită și revizuită pe baza ultimelor lucrări de specialitate apărute recent pe tema regimului comunist din România, scoate în evidență  biografia tragică a unuia dintre liderii Partidului Comunist Român.

Lavinia Betea:

La începutul lui 1948, prin funcțiile ocupate în partid și în stat, Lucrețiu Pătrășcanu (1900-1954) se număra printre persoanele influente ale tinerei Republici Populare Române, ca membru al Comitetului Central și al Biroului Politic al partidului și ministru al justiției. Era cunoscut pentru rolul său în căderea regimului Antonescu, în încheierea armistițiului cu Națiunile Unite și în semnarea Convenției de armistițiu și a Tratatului de Pace cu Puterile Aliate și Asociate. 

 A fost arestat în aprilie 1948 și, după cea mai lungă anchetă din istoria proceselor staliniste finalizată cu acuzații de colaborare cu Poliția și Siguranța, spionaj, complot antistatal, crimă contra păcii etc., după șase ani, a fost condamnat la moarte și executat.

Ancheta și procesul Pătrășcanu sunt un caz tipic din seria proceselor staliniste, a fenomenelor de manipulare și de rescriere a istoriei în consonanță cu ideologia fiecărei etape dintr-un sistem totalitar și, totodată, un exemplu clarificator în cunoașterea regimurilor comuniste, în speță a istoriei României din cea de-a doua jumătate a secolului al XX-lea.

Lavinia Betea a parcurs peste 70.000 de pagini de arhive, o bogată literatură de specialitate, intervievând foști lideri comuniști, anchetatori și victime pentru a reconstitui cazul lui Lucrețiu Pătrășcanu.

Volumul  despre Lucrețiu Pătrășcanu descrie particularități totalitarismului de tip comunist și conflictele interne din Partidul Comunist Român.

Cine este Lavinia Betea

Lavinia Betea este o cunoscută istorică, jurnalistă și profesoară universitară română, specializată în istoria comunismului din România. Aceasta este autoarea volumului de referință "Lucrețiu Pătrășcanu.

A absolvit Facultatea de Istorie și Filosofie, secția filosofie-istorie la Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca, unde a obținut și doctoratul în psihologie. Profesor de psihologie socială și politică, Lavinia Betea deține dublă abilitate pentru coordonarea de doctorate: în științe umaniste de către Universitatea "Paul Valery" Montpellier 3 și în științele comunicării de către Unversitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca.

Este autor sau coordonator a 30 de volume,a publicat circa o sută de articole științifice și peste două mii de texte publicistice.

În 2003 a obținut Premiul "Nicolae Bălcescu" al Academiei Române pentru cartea "Lucrețiu Pătrășcanu. Moartea unui lider comunist (2001).

