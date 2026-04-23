Paradox legat de Ilie Bolojan. Măsura pe care a luat-o contrazice locul unde merge cu „discreție”

Ionuț Vulpescu, parlamentar PSD, amintește că, în 2015, pe vremea când era ministru al Culturii, a redus la 5% TVA la cărți printr-o decizie politică asumată de Guvernul condus de Victor Ponta, cu sprijinul ministrului de Finanțe Eugen Teodorovici, tocmai pentru a stimula consumul de cultură într-o societate cu nivel scăzut de lectură. Astăzi, Ilie Bolojan deși se pozează prin librării, TVA pentru cărți a crescut de la 5% la 11%.

Ionuț Vulpescu: „Am văzut unele comentarii despre “discreția” cu care premierul Bolojan a mai intrat intr-o librărie sau la vreun Târg de carte, ba chiar, incredibil, nu-i așa, a mai și cumpărat câte o carte. “Discreția” asta de mare cititor pălește în fața singurei măsuri pe care a luat-o față de industria editorială; când a trebuit să facă ceva concret, și-a tras cozorocul de pasionat de lectură și a crescut TVA la carte. Panait Istrati spunea că pe oameni trebuie să îi judeci pe măsura puterii pe care o au. Noi, aici, amestecăm totul. Ne caracterizează dubla măsură. Ii aplaudăm pe “ai noștri” și când falsează grațios și îi înjurăm pe “ai lor” și atunci când ne salvează portofelul”

„În urmă cu 11 ani, pe 23 aprilie 2015, de Ziua Internațională a Cărții, anunțam că TVA la cărți urma să fie redusă la 5%, una dintre cele mai mici cote din Uniunea Europeană. Era o decizie politică, asumată ca atare, cu scopul de a încuraja consumul de cultură într-o societate care avea nevoie de mai multă educație, nu doar de mai multă fiscalitate. Am avut atunci sprijinul prim-ministrului Victor Ponta și al ministrului de finanțe Eugen Teodorovici. A fost, prin urmare, o decizie politică a unui Guvern de stânga, Guvern PSD, care a oferit atunci cel mai modern și de impact Cod fiscal din istoria recentă a României.

De la 1 ianuarie 2016, măsura a devenit realitate, iar cărțile, revistele, manualele școlare, biletele la muzee și cinematografe au beneficiat de 5% TVA. A fost un semnal că guvernarea poate da o direcție politică și poate susține cultura prin măsuri concrete, nu doar prin declarații festive.

Ce s-a întâmplat după? Aproape toți cei vizați – editori, scriitori, distribuitori, oameni de cultură – au primit măsura ca pe un drept care li se cuvenea. Când vânzările de carte au crescut, puțini au pus asta pe seama reducerii taxelor, găsind orice alt motiv pentru dinamica pieței, de la trendurile de lectură la „meritul editurilor care publicau, nu-i așa, mai multe cărți pentru copii. Acum, aceiași oameni anunță, cu temei de altfel, apocalipsa prin creșterea TVA la 11%.

Una dintre cele mai aberante măsuri a fost creșterea TVA, mai ales în contextul în care, potrivit Eurostat, 94,7% dintre români nu au cumpărat nici măcar o carte anul trecut, 68,5% nu au citit o carte în ultimul an şi 41% dintre elevi nu au atins un nivel de bază în citire. Totodată, cheltuielile pentru recreere și cultură reprezintă doar 2,8 % din bugetul unei gospodării, iar publicul cinematografelor a scăzut cu 14%. România este pe ultimele locuri în toate statisticile privind consumul de cultură.

Creșterea TVA de la 5% la 11% este o măsură administrativă, nu politică. Într-o țară în care toți sunt de dreapta și de stânga în același timp, guvernarea s-a transformat într-o activitate contabilă, nu într-un act de direcție politică. Nu se mai pune problema de ce direcție dăm societății, ci doar de ce deficit avem de acoperit.

Ironia este că, în același proiect de lege în care TVA pentru cărți a crescut de la 5% la 11%, impozitul pe câștigurile din jocuri de noroc de până la 10.000 de lei a crescut de la 3% la doar 4%. Adică taxăm cu prioritate cultura, în timp ce taxele pe jocurile de noroc cresc simbolic, de parcă prioritatea României ar fi să protejeze păcănelele, nu lectura”, a zis Ionuț Vulpescu.

„În 2015 am redus TVA la carte pentru că am crezut că societatea românească are nevoie de mai multă cultură, nu de mai multe impozite. În 2026, rămân consecvent cu această convingere: cultura nu este un lux pe care îl taxezi mai mult atunci când statul are nevoie de bani. Este o investiție în viitor, într-o societate educată, în capacitatea noastră de a rămâne o națiune conectată la valori, idei și progres.

Cultura nu e cheltuială, este investiție. O țară fără cititori este o țară fără viitor. Iar guvernarea are nevoie din nou de direcție politică, nu doar de gestiune contabilă.

11 ani mai târziu, aș face la fel. Dar astăzi, nimeni nu ar mai avea curajul să spună un adevăr: un ministru PSD și un Guvern PSD sunt cei care au redus TVA-ul la carte cel mai mult, într-o societate în care dreapta citește pe rupte și politica ei rupe piața în două: în falimentari și subzistenți”, a mai zis fostul ministru al Culturii pe Facebook.

VEZI ȘI: EXCLUSIV De ce elevii români au rezultate slabe la testele PISA: Unde greșește sistemul și care e soluția / video