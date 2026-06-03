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DCNews Cultura Copiii și părinții au de unde alege. Se lansează „Capcana” de Sergiu Afanasiu, în cadrul Salonului Internațional de Carte Bookfest

Copiii și părinții au de unde alege. Se lansează „Capcana” de Sergiu Afanasiu, în cadrul Salonului Internațional de Carte Bookfest

Autor: Flaviu Predescu
Data publicării: 03 Iun 2026
imagine lansare carte Afiș lansare Capcana Bookfest
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Uniunea Scriitorilor din România invită publicul larg, copii, părinți, bunici și cadre didactice, la lansarea volumului de literatură pentru copii „Capcana”, semnat de scriitorul Sergiu Afanasiu.

Evenimentul va avea loc mâine, la ora 11:00, la Scena Agora (Pavilionul B2 Romexpo) în cadrul Salonului Internațional de Carte Bookfest. Alături de cunoscutul Rareș Prisăcariu vor participa și elevi de la Școala Gimnazială „Eugen Barbu” și Colegiul Național „Ion Neculce” din București.

Manifestarea este organizată sub egida atelierelor de lectură „Dimineața cuvintelor”, un proiect de tradiție al Uniunii Scriitorilor. Întâlnirea va fi moderată direct de scriitorul Petre Crăciun, coordonatorul acestui proiect cultural dedicat tinerilor cititori, iar toți copiii participanți vor avea oportunitatea specială de a deveni membri oficiali ai clubului de lectură.

Această lansare promite să fie o experiență captivantă atât pentru cei mici, cât și pentru adulți, demonstrând că literatura destinată copiilor are puterea de a uni generațiile și de a oferi surprize editoriale deosebite. Sunt așteptați la Scena Agora oameni de toate vârstele, de la elevi și profesori, până la părinți și bunici, pentru a descoperi împreună o carte extrem de frumoasă.

Pentru o mai bună organizare a activităților, organizatorii roagă publicul interesat să transmită, pe cât posibil, o confirmare a prezenței în prealabil. Vă așteptăm cu drag la o dimineață dedicată magiei cuvintelor și bucuriei de a citi.

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uniunea scriitorilor
lansare carte
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