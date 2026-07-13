Doliu în lumea filmului: A murit actorul Sam Neill, cunoscut din "Jurassic Park"

Doliu în lumea filmului. Foto: Pixabay

A murit actorul neozeelandez Sam Neill, cunoscut din filmele "Jurassic Park".

Actorul neozeelandez Sam Neill a încetat din viaţă luni, în Australia, la vârsta de 78 de ani, după ce se recuperase în urma cancerului cu care fusese diagnosticat, a anunţat familia sa într-un comunicat, informează Agerpres, citând Reuters, AFP şi DPA.

"Sam a fost înconjurat de familie şi s-a stins din viaţă cu demnitatea care i-a caracterizat întreaga viaţă", se arată într-un comunicat publicat pe pagina de Instagram a lui Neill.

"Pierderea a fost bruscă şi neaşteptată", se precizează în comunicat.

Actorul a decedat în oraşul australian Sydney, iar familia sa a mulţumit unui spital privat din oraş pentru îngrijirile medicale acordate.

Actorul, cunoscut în special datorită rolului paleontologului Alan Grant din filmul cult "Jurassic Park", a anunţat în aprilie că se afla în remisie după ce a fost supus unei terapii CAR-T pentru cancer al sângelui în stadiul trei.

"Ironic şi sec, profund şi laconic, Sam a luptat împotriva bolii cu demnitatea, umorul şi convingerea care i-au dat forţă în fiecare dintre rolurile sale", a declarat prim-ministrul australian Anthony Albanese într-o postare pe reţelele sociale.

Neill a fost diagnosticat în 2022 cu limfom angioimunoblastic cu celule T în stadiul trei, un tip rar de limfom non-Hodgkin, ceea ce l-a determinat să ia o scurtă pauză de la actorie.

Sam Neill s-a născut în Omagh, Irlanda de Nord, mama sa fiind britanică, iar tatăl neozeelandez.

El a atras pentru prima dată atenţia prin rolul său din thrillerul din 1977 "Sleeping Dogs". Succesul a venit, însă, în 1993, odată cu rolul din "Jurassic Park", pe care l-a continuat în "Jurassic Park III" (2001) şi "Jurassic World Dominion" (2022).

Printre cele mai apreciate interpretări ale sale se numără cele din filmele "The Piano" (1993), "The Hunt For Red October" (1990) şi "Hunt For The Wilderpeople" (2016), dar şi din serialul "Peaky Blinders".