Piesa „Romeo și Julieta”, așa cum nu ai mai văzut-o. Pariul câștigat de Toma Enache

Ce mai poate fi spus nou despre Romeo și Julieta la peste 400 de ani de la prima reprezentație atestată a piesei lui William Shakespeare?

Răspunsul la această întrebare ni l-a dat regizorul Toma Enache prin ce am văzut sâmbătă seară pe scena Teatrului Național din București. Ce nu și-a epuizat Shakespeare în 2026? Profunzimea cu care a înțeles esența omului, profunzimea iubirii și poezia care a redat acest lucru. Și da, ne-am simțit la Verona pentru o seară, în inima Bucureștiului datorită celor opt ecrane, celor trei videoproiectoare și restul imaginilor.

Despre Romeo și Julieta toată lumea știe, dar puțini știu însă detaliile poveștii. Dincolo de iubire, am aflat sau ne-am reamintit de ce Romeo și Julieta n-au putut să se iubească până la adânci bătrâneți. O ură veche dintre două familii, Capulet și Montague, a reușit să trimită la moarte doi tineri.

Cât de tare ar trebui să se urască două neamuri ca să nu îngăduie o poveste de iubire? Iar iubirea dintre Romeo și Julieta n-a reușit să fie mai puternică decât ura. Sau... a fost mai puternică doar că dincolo de moarte unde nu prea știm cum e.

Ce nu știm nici după 400 de ani este de ce se urau atât de tare cele două familii. Ce știm însă și ce am văzut sâmbătă seară la Teatrul Național din București a fost cum se încheie conflictul, cumva cu o rază de speranță. În ciuda tragediei, cele două familii se împacă, doar că uneori este prea târziu. A rămas o poveste de iubire spusă de peste 400 de ani. Ura nu duce niciodată la nimic bun, indiferent în numele cui este purtată, pentru ce este purtată.

Sâmbătă, înainte de avanpremieră, mă întrebam ce ar mai putea fi spus despre Romeo și Julieta? Și așa cum am spus inițial, ne-a oferit răspunsul chiar regizorul Toma Enache. A fost o fuziune între teatru și film. Decorul a fost proiectat. Am văzut o parte de film, dar actorii au jucat în fața noastră. Poate părea greu de explicat, dar premiera oficială va fi pe 14 septembrie, tot la Teatrul Național din București, așa că puteți vedea chiar dumneavoastră despre ce este vorba. Cât despre costume... Ce putem să mai zicem? Au fost impresionante. Au fost vreo 50 și trebuie văzute, nu povestite.

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În final, vă lăsăm detalii despre piesa Romeo și Julieta, în regia lui Toma Enache.

Cea mai cunoscută poveste de iubire din lume a revenit într-o montare spectaculoasă semnată de regizorul Toma Enache, creatorul succesului „O scrisoare pierdută", realizat împreună cu aceeași echipă artistică si acelasi producator, apreciată de public.

Cel mai amplu și ambițios proiect semnat până acum de regizorul Toma Enache și producătorul Pepino Popescu, spectacolul a adus în fața publicului forța teatrului clasic autentic într-o formă vizuală impresionantă.

Prin utilizarea a opt ecrane de proiecție și trei videoproiectoare, scena s-a transformat într-un univers viu, în care Verona și drumurile iubirii celor doi au prins viață chiar în fața dumneavoastră.

O fuziune între teatru și film, în care emoția se trăiește live, iar imaginea capătă amploarea cinematografiei.

Scenografie: Alina Dincă Pușcașu

Decor: Maria Dore

Video design: Silviu Apostol

DISTRIBUȚIE

ANDREI NEAGOE – Romeo, fiul lui Montague

IOANA BRUMAR / GIA TIȚOIU – Julieta, fiica lui Capulet

MONICA DAVIDESCU – Doica, confidenta Julietei

AURELIAN TEMIȘAN – Capulet, tatăl Julietei

OVIDIU CUNCEA – Părintele Lorenzo, călugărul (și Gregorio)

ADRIAN NARTEA – Escalus, Principele Veronei

TEODORA CALAGIU – Lady Capulet, mama Julietei

MARIUS RIZEA – Montague, tatăl lui Romeo

COSMIN VÎJEU – Peter, slujitorul Doicii

DAN ISTRATE – Mercuțio, prietenul lui Romeo (și Spițerul)

EMANUEL VARGA – Benvolio, văr și prieten al lui Romeo

RADU BĂNICĂ – Paris, tânăr nobil

ȘTEFAN PÎRNUȘ – Tebaldo, nepotul lui Capulet

SILVIU OLTEAN – Abraham, slujitor

Distribuția cuprinde actori consacrați, precum și nume importante ale Teatrului Național București, alături de o nouă generație de artiști remarcabili.

Întreaga distribuție apare și în corurile spectacolului – corul familiei Capulet și corul familiei Montague.

Regizorul Toma Enache a spus:

„Un spectacol în care Shakespeare ne vorbea încă din anii 1594–1595 despre iubire — acea iubire de care avem nevoie și astăzi, pentru a pune capăt urii vechi dintre neamuri care se războiesc. Romeo și Julieta este un exercițiu de îmblânzire a inimilor: ale celor care au iubit, ale celor care iubesc, dar și ale celor care așteaptă să iubească”.