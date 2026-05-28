Data publicării: 28 Mai 2026

Candidații pentru conducerea ICR, audiați marți în Senat. Liviu Jicman, susținut de uniunile de creație și de numeroase personalități culturale pentru un nou mandat
Autor: Alexandra Firescu

Liviu Sebastian Jicman, președintele Institutului Cultural Român. Sursa foto: Agerpres
Candidații pentru funcțiile de conducere ale Institutului Cultural Român (ICR) urmează să fie audiați marți, 2 iunie, în cadrul Comisiilor reunite pentru Cultură și pentru Politică Externă din Senat, în contextul procedurii de numire a noului președinte, a celor doi vicepreședinți și a membrilor Consiliului de Conducere al instituției.

Biroul Permanent al Senatului a decis, în ședința din 21 mai, declanșarea procedurii de numire pentru conducerea ICR, iar asociațiile și uniunile de creatori legal constituite și declarate de utilitate publică au avut termen până mâine, 29 mai, pentru a transmite propunerile de candidați.

Liviu Jicman, susținut pentru un nou mandat de președinte al ICR

Mai multe uniuni de creație îl susțin pe Liviu Sebastian Jicman pentru un nou mandat la conducerea ICR, după încheierea mandatului său din perioada 2021-2026.

Alianța Națională a Uniunilor de Creatori din România (ANUC), care reunește Uniunea Arhitecților din România (UAR), Uniunea Artiștilor Plastici din România (UAP), Uniunea Cineaștilor din România (UCIN), Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România (UCMR), Uniunea Scriitorilor din România (USR) și UNITER, a transmis oficial susținerea pentru candidatura lui Liviu Jicman. În documentul semnat de reprezentanții uniunilor se arată că, în mandatul său, ICR a traversat „o perioadă de consolidare instituțională”, iar relația cu mediul cultural și artistic s-a dezvoltat într-un „cadru de dialog și colaborare profesională”.

„Considerăm că asigurarea continuității acestui proiect instituțional este esențială pentru păstrarea direcției strategice și pentru consolidarea rolului Institutului Cultural Român ca principal instrument de diplomație culturală al României”, se arată în scrisoarea ANUC.

UNITER a transmis, la rândul său, o scrisoare de susținere pentru Liviu Jicman, subliniind colaborarea instituției cu festivaluri, teatre și proiecte internaționale din România și Republica Moldova, precum și dezvoltarea unor parteneriate culturale importante în timpul mandatului său.

Susținerea pentru actualul președinte al ICR vine și din partea unor nume importante din lumea culturală. Scriitorul Mircea Cărtărescu a transmis, pe pagina sa de Facebook, că îl sprijină pe Liviu Jicman pentru un nou mandat, spunând că acesta „s-a străduit să aducă necesara normalitate la ICR”.

„În general, am văzut că directorii ICR-urilor îl vorbesc de bine, ca fiind un progres față de președinții precedenți. E motivul pentru care sprijin candidatura domniei-sale la un nou mandat”, a afirmat Mircea Cărtărescu.

Petiție pentru susținerea lui Liviu Jicman în fruntea ICR

O petiție publică de susținere a fost semnată de numeroși scriitori, regizori, producători și profesioniști din domeniul cultural, printre care Tatiana Țîbuleac, Alina Purcaru, Moni Stănilă, Ioana Nicolaie, producătoarele Anca Puiu, Ada Solomon, Anamaria Antoci și regizorii Ioana Mischie, Ana Lungu și Paul Negoescu.

Și Mircea Cărtărescu a îndemnat, în mesajul său, semnarea petiției.

Propuneri pentru Consiliul de Conducere al ICR

ANUC a propus pentru Consiliul de Conducere al ICR reprezentanți ai uniunilor membre: Ileana Tureanu (președinte UAR), Petru Lucaci (președinte UAP), Laurențiu Damian (președinte UCIN), Dan Dediu (președinte UCMR), Angelo Mitchievici (vicepreședinte USR) și Aurelia Corbeanu (vicepreședinte UNITER).

Până în prezent, UDMR și Grupul parlamentar PACE - Întâi România au anunțat propuneri pentru Consiliul de Conducere, respectiv Weinberger Attila Iuliu și Dumitru Goldbach.

Audierea candidaților va avea loc marți, în Senat, urmând ca plenul să decidă asupra noii conduceri a Institutului Cultural Român.

