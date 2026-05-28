Cine este Alina Bocai, numită de Ilie Bolojan la conducerea Agenției Antidrog. Vine dintr-un ONG
Data publicării: 28 Mai 2026

Cine este Alina Bocai, numită de Ilie Bolojan la conducerea Agenției Antidrog. Vine dintr-un ONG
Autor: Roxana Neagu

Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres
Premierul Ilie Bolojan a făcut o nouă numire, în fruntea Agenției Naționale pentru Politici şi Coordonare în Domeniul Drogurilor şi al Adicţiilor.

Este vorba despre Alina Mirela Bocai. Numirea sa la conducerea Agenției Antidrog este certificată de publicarea deciziei în Monitorul Oficial. 

”Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Alina Mirela Bocai se numeşte în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Politici şi Coordonare în Domeniul Drogurilor şi al Adicţiilor”, este decizia publicată, joi seară, în Monitorul Oficial.

Postul rămăsese vacant după ce Rareş Petru Achiriloaie își depusese demisia, în decembrie 2025, iar la conducere rămăsese vicepreședintele Luciana Buliga. 

Deși nu vine din structurile statului, Alina Bocai are cariera legată de Asociația Română Anti-SIDA (ARAS), unde a coordonat programe pentru grupuri vulnerabile: consumatori de droguri, persoane expuse la HIV, comunități marginalizate.

Totodată, ea este una dintre principalele voci din România care susțin abordarea consumului de substanțe din perspectivă medicală și comunitară, nu punitivă.

Recent, la Radio România, Alina Bocai a vorbit despre o inițiativă ARAS, dezvoltată pe model elvețian, al cărei scop este reducerea disparităților sociale și crearea unui sistem funcțional de servicii pentru persoanele care consumă droguri dar și o schimbare de paradigmă: de la judecată la înțelegere. 

Abordare complet diferită de tratare a dependențelor: consumul în camere supravegheate

”Este vorba de o abordare care se concentrează pe persoană mai mult decât pe dependență și nu este una de judecată a comportamentului persoanei”, explica Alina Bocai.

Această filosofie, aplicată cu succes în Elveția, presupune intervenții adaptate fiecărei etape a consumului, de la prevenție până la tratament, și pune accent pe integrarea socială: familie, muncă, comunitate, o experiență pe care o aduc în proiect partenerii elvețieni, arată sursa citată. Printre serviciile oferite se numără camerele de consum supravegheat și testarea substanțelor. ”Persoanele pot să consume substanțe într-un mod supravegheat, astfel încât se previne eventuale supradoze” spunea ea, vorbind și despre drug checking, prin care consumatorii pot afla ce conțin substanțele cumpărate de pe piața ilegală.

