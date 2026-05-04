DCNews Cultura Liviu Rebreanu, G. Călinescu, Camil Petrescu, în programa de liceu la lb. română. Motivul, explicat de Liviu Papadima
Data publicării: 22:38 04 Mai 2026

EXCLUSIV Liviu Rebreanu, G. Călinescu, Camil Petrescu, în programa de liceu la lb. română. Motivul, explicat de Liviu Papadima
Autor: Florin Răvdan

carti Sursa foto: Freepik, @freepik

Profesorul universitar Liviu Papadima a explicat, la DC Edu, de ce în programa de liceu la limba şi literatura română sunt trecute ca obligatorii anumite lecturi.

Totul a plecat, spune profesorul universitar, de la momentul în care clasele a IX-a, a X-a, a XI-a şi a XII-a erau încă opţionale, la acel moment în învăţământul obligatoriu fiind doar ciclul primar şi ciclul gimnazial. 

"Pentru mine, polemica ar fi trebuit să fie între o programă unicriterială, adică 4 ani acelaşi lucru, cum e în vigoare acum, şi o programă multicriterială, care să privească literatura din diverse unghiuri. Pentru că literatura este un spaţiu viu, plurisemantic, care se abordează din multe unghiuri. E o dată istoria literară. După aia este interesul pentru formele literare. Este, după aceea, problema tematicii literare. Care este cea mai apropiată de inima şi mintea cititorului nespecialist. Şi mai este, după aceea, foarte importantă, problema axiologică. 

Iniţial, când clasele de liceu erau în opţional, adică în 1998, când a fost făcută programa iniţială, a fost făcută o programă pe patru ani, în care fiecare an era pe câte un criteriu. Primul an era pe criteriul tematic, cel mai accesibil. Cu teme alese care să preocupe mintea şi sufletul unui adolescent. Iubirea, aventura, şcoala, familia, modele civice şi etice", a declarat prof.univ. Liviu Papadima.

S-a vrut schimbarea principiilor tradiţionale

 Specialistul a declarat că, prin programa şcolară iniţiată atunci, s-a dorit o schimbare a paradigmelor tradiţionale şi trecerea la Long Life Learning. 

"Ceea ce ne-am dorit atunci, şi ceea ce a fost o schimbare destul de brutală pentru unii, a fost următorul lucru. Să ieşim din ideea că un om învaţă până la sfârşitul clasei a XII-a şi apoi pa. Am vrut să mergem pe principiul pe care îl ignorăm în continuare în România, cel al învăţăturii pe parcursul întregii vieţi. Long life learning. Pentru că ăsta este nodul problemei. Nu ne mai putem permite această împărţire tradiţională: eşti copil, te joci, apoi înveţi, apoi munceşti. Nu, trebuie să învăţăm până murim. Chiar şi la pensie să facem asta. Nu mai putem supravieţui astfel", a declarat Liviu Papadima la DC Edu. 

Liviu Papadima
DC EDU
programa scolara de liceu
limba si literatura romana
