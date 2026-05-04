Vot moțiune de cenzură, Guvernul Bolojan. Bogdan Chirieac, după mișcarea lui George Simion: Ce se întâmplă dacă se răzgândește AUR
Data actualizării: 13:07 04 Mai 2026 | Data publicării: 13:00 04 Mai 2026

Vot moțiune de cenzură, Guvernul Bolojan. Bogdan Chirieac, după mișcarea lui George Simion: Ce se întâmplă dacă se răzgândește AUR
Autor: Roxana Neagu

George Simion in Parlament Foto: Agerpres

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre ultimele mutări de pe scena politică făcute înaintea votului pentru moțiunea de cenzură.

Analistul politic Bogdan Chirieac, prezent la B1TV, într-o intervenție telefonică, a spus, despre moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, ce va fi discutată și supusă la vot marți, 5 mai, că ”Dacă nu se întâmplă ceva cu totul deosebit, cum e noua atitudine a liderului AUR, George Simion, moțiunea trece fără probleme. Numai că domnul Simion este concentrat asupra interesului partidului său”. 

În contextul în care George Simion își întreabă alegătorii: ”Credeți că trebuie să ne oprim aici sau să mergem mai departe?”, Bogdan Chirieac afirmă: ”Despre asta este vorba, credeam sau se putea crede că decizia este luată de când au semnat moțiunea. Când au semnat moțiunea, era clar că se dorește și votarea moțiunii și îndepărtarea premierului Bolojan. Acum, eu nu exclud un viraj de 180 de grade al domnului Simion care poate consideră că alăturarea partidului său de PSD îi poate aduce un spor negativ de imagine, cu alte cuvinte, să piardă alegători. Nu m-aș mira ca AUR să decidă, în ultimul moment, că nu votează. Atunci, PSD se duce, alături de AUR, în Opoziție. La Guvernare, rămâne un guvern minoritar care se va lupta de fiecare dată să treacă orice lege prin Parlament. Avem impresia că lumea se termină și începe din nou cu votul de mâine. Nu, un guvern minoritar e unul șchiop!

Provocările Guvernului Bolojan, dacă va continua ”șchiop”

Într-o țară devastată de criză, în primul rând criza produsă de Guvernul Bolojan, prin lipsa unui program economic corerent, suprapusă cu criza mondială, cu situația din Strâmtoarea Ormuz, războiul din Orientul Mijlociu și multe altele. Iar chestiunea cu PNRR-ul, am pierdut oricum 10 mld. pentru că n-am avut capacitate administrativă. Nu poți să rezolvi problemele în câteva luni, pentru că acolo nu s-au plătit cofinanțările, nu s-au achitat facturile pentru lucrările de infrastructură - și asta este opera dlui. Bolojan. Obsesia dlui. Bolojan de a micșora deficitul, lucru care nici nu s-a întâmplat prea spectaculos, s-a făcut prin neplata facturilor la lucrările de infrastructură. Și pe buget național, și pe fonduri europene, cum e și PNRR”. 

”A făcut numai cum l-a tăiat capul”

Analistul politic a concluzionat: ”Fundamental este că vom rămâne cu un Guvern minoritar, care nu poate trece nimic prin Parlament decât cu negocieri intense, lucru profund toxic. Și așa, dl. Bolojan s-a dovedit un foarte prost manager. Un bun manager știe să negocieze, să convingă, să-i facă pe ceilalți să-l urmeze. Dânsul a făcut numai cum l-a tăiat capul, iar consecințele le vedem. Anul trecut, pe vremea asta, România nu era în recesiune. După un an, este și cu perspectivele profund negative, inclusiv la agențiile de rating”. 

”Este toxic pentru țară”

În continuare, Bogdan Chirieac a mai spus că, ”din nefericire, n-am ales bine în privința primului ministru, iar aici nici nu ne putem acuza noi, dl. Bolojan fiind din partidul care s-a clasat pe locul trei la alegerile parlamentare, iar, alături de partidul de pe locul patru, USR, conduce țara. Ăsta este adevărul. Ce să facem, asta este, dl. Bolojan admiră, ca și noi, campionii, dar dânsul nu e unul. Iar agățatul de scaun cu orice preț nu e în favoarea României. Totuși, consider că momentul ales de PSD pentru a introduce moțiunea de cenzură este cel mai nefericit cu putință pentu România. Nu se întâmpla nimic dacă moțiunea era introdusă la toamnă, după terminarea PNRR sau în octombrie - noiembrie anul trecut, când și-au dat seama că firea sa nu-i permite să conducă o țară, dar, în acest moment, să introduci o moțiune, e toxic pentru țară”. 

acest articol reprezintă o opinie
Comentarii (1)

Lefter Popescu   •   04 Mai 2026   •   14:33

Daca motiunea pica , se reface coalitia dar fara știuca toxică , care sper sa ia drumul lui Dragnea.Un PSD condus de Negrescu ar fi cea mai buna varianta ptr PSD.
PS.Un PSD , condus de Corina Cretu ar fi fost la putere , ar fi avut o cota de peste 30% si fff.multa credibilitate pe plan extern Dar ce sa-i faci , noua mioriticilor ne plac hotii si golanii ,ptr ca sunt "descurcareti".

