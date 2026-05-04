Focar de hantavirus pe nava de croazieră MV Hondius, a Oceanwide Expeditions: Trei decese, printre care un cuplu. Ce știm și ce nu știm până acum

Focarul de hantavirus a ucis trei persoane pe nava de croazieră din Oceanul Atlantic, inclusiv un cuplu căsătorit, în vârstă, și a îmbolnăvit cel puțin alte trei, a transmis duminică Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și departamentul de sănătate al Africii de Sud.

Update: Nu există tratament în acest moment

Șeful departamentului de agenți patogeni speciali de la Laboratorul Național de Microbiologie din Canada, David Safronetz, a declarat pentru BBC că nu există „intervenții medicale specifice” pentru a combate boala. Întrebat dacă există vaccinuri sau antibiotice care ar putea trata boala, a răspuns: „Nu există vaccinuri specifice pentru bolile hantavirale, nu există antivirale specifice pentru a trata boala la oameni. Tratamentul constă în principal în îngrijire de susținere, deci identificarea timpurie a cazurilor, solicitarea de asistență medicală și internarea în unități care sunt capabile să ofere asistență”. El adaugă că, atunci când vine vorba de „intervenții medicale specifice, pur și simplu nu există nimic în acest moment”.

Update: Nava să-și continue ruta, spun autoritățile locale

Potrivit publicației locale A Nacao, președinta Institutului de Sănătate Publică din Capul Verde (INSP), Maria da Luz, a declarat că nava ar trebui să „își continue ruta” și că pasagerii nu vor debarca în Capul Verde. Acest lucru se face pentru a proteja populația locală, spune ea. Ziarul relatează că nava se află în prezent în apropiere de Praia, iar ieri s-a luat legătura cu autoritățile locale cu privire la navă.

Update: Capacitatea navei de croazieră

Nava are o lungime de 107,6 m și o lățime de 17,6 m. La bord există 80 de cabine, în care pot sta până la 170 de pasageri și 57 de membri ai echipajului, 13 ghizi și un medic, potrivit firmei de croazieră.

Pasagerii nu au primit undă verde să coboare de pe nava de croazieră, blocată de 24 de ore

Update ora 09:40: Site-ul web de urmărire a navelor Marine Traffic pare să indice că MV Hondius staționează de cel puțin 24 de ore. Conform unei declarații a operatorului de croazieră Oceanwide Expeditions, emisă duminică seară, „nicio autorizație” nu a fost acordată de autoritățile din Capul Verde pentru a permite debarcarea celor care necesită îngrijiri medicale.

Pe scurt, ce știm și ce nu știm despre hantavirus și focarul de pe nava de croazieră

Ce știm

Trei decese: Organizația Mondială a Sănătății (OMS) anunță trei persoane decedate. Printre acestea se numără un soț și o soție olandezi în vârstă de 70 și 69 de ani. Sunt în curs de desfășurare eforturi de repatriere. Corpul celei de-a treia persoane se află încă la bordul navei.

Cetățean britanic în spital: Un cetățean britanic în vârstă de 69 de ani se află la terapie intensivă în Johannesburg, Africa de Sud - singurul caz confirmat de hantavirus.



Alte două persoane bolnave la bord: Operatorul navei de croazieră Oceanwide Expeditions spune că doi membri ai echipajului necesită îngrijiri medicale urgente, dar nu li s-a permis să debarce în Capul Verde pentru tratament.

Numele navei de croazieră: Focarul este pe nava de croazieră MV Hondius, care călătorea cu aproximativ 150 de pasageri din Argentina și este acum ancorată în portul din largul capitalei Capului Verde.

Ce nu știm

Număr total de cazuri: Un caz a fost confirmat într-un laborator, cu alte cinci cazuri suspecte în curs de investigare, declară OMS pentru BBC.

Cum a început focarul: Infecțiile apar atunci când virusul se transmite prin aer din urina, excrementele sau saliva unei rozătoare și se răspândește mai rar prin mușcături sau zgârieturi de rozătoare - transmiterea între oameni este rară.



Ar putea apărea mai multe cazuri: Un microbiolog declară pentru sursa citată că este nevoie de între una și opt săptămâni pentru a apărea simptomele.

OMS a declarat că o anchetă este în curs de desfășurare, dar că a fost confirmat cel puțin un caz de hantavirus. Unul dintre pacienți se afla la terapie intensivă într-un spital sud-african, a declarat agenția de sănătate a ONU într-un comunicat către Associated Press, iar OMS colaborează cu autoritățile pentru a evacua alte două persoane cu simptome de pe navă.

Focarul a fost raportat pe MV Hondius, care călătorea între Argentina și Capul Verde. Potrivit mai multor site-uri online de urmărire a navelor, MV Hondius se afla chiar în largul portului Praia, capitala Capului Verde, duminică noaptea.

Doi dintre cei decedați, un cuplu în vârstă, din Olanda

Doi dintre cei decedați erau un soț și o soție, în vârstă de 70 și 69 de ani, din Olanda. Ministerul Sănătății din Africa de Sud a declarat că bărbatul s-a îmbolnăvit la bordul navei și a murit pe insula Sfânta Elena, în timp ce soția sa a murit la un spital din Kempton Park, un oraș din Africa de Sud.

Un bărbat britanic, în vârstă de 69 de ani, care s-a îmbolnăvit pe navă, a fost dus la o unitate medicală privată din Johannesburg, potrivit Ministerului Sănătății din Africa de Sud, care a declarat că a fost testat pozitiv pentru hantavirus.

Hantavirusul se contractează de obicei prin contactul cu urina sau fecalele rozătoarelor infectate. Hantavirus generează o boală severă care afectează plămânii și febră hemoragică cu sindrom renal, care afectează rinichii. Nu există un tratament specific pentru hantavirus, dar asistența medicală timpurie ar putea crește șansele de supraviețuire.