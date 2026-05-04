Horoscop 4 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Săptămâna începe cu un trigon între Luna din Săgetător și Marte din Berbec. Acestea ne oferă energie și curaj. Însă, Marte se apropie și de un careu cu Jupiter. Ceea ce înseamnă că și nerăbdarea ne va da târcoale.

Horoscop 4 mai 2026 Berbec

În funcție de mediul în care te afli, vei ori prea delăsător, ori prea activ. Nu are rost să demonstrezi nimic nimănui. Iar dreptatea nu este una absolută.

Horoscop 4 mai 2026 Taur

Chiar dacă nu vei fi de acord cu ideile celorlalți, este important să îi lași să se exprime. Și ar fi cazul să îi asculți, poate înveți ceva despre tine.

Horoscop 4 mai 2026 Gemeni

S-ar putea să fii prea influențabil. De aceea, este important să păstrezi o distanță clară între tine și problemele celorlalte persoane.

Horoscop 4 mai 2026 Rac

La serviciu, ți se cere să fii mai implicat, mai energic. Însă, astrologul susține că un exces de zel din partea ta poate fi prielnic altora și nu ție.

Horoscop 4 mai 2026 Leu

Vei fi destul de pasional în orice proiect în care te vei implica. Forța ta de seducție nu are limite. Și vei lupta până vei obține ce îți dorești.

Horoscop 4 mai 2026 Fecioară

Astrologul îți recomandă să acorzi atenție suplimentară documentelor de care te vei ocupa. Și să ceri sfatul celorlalți dacă este ceva ce nu înțelegi.

Horoscop 4 mai 2026 Balanță

Astăzi îți vei da seama foarte bine de principiul mecaniciii, cel legat de acțiune și reacțiune. Adică, totul va depinde de cum te implici tu în absolut tot.

Horoscop 4 mai 2026 Scorpion

Chiar dacă unii colegi nu îți sunt neapărat pe plac, ai nevoie de ei. Deci trebuie să fii mai diplomat sau amabil în discuțiile cu aceștia.

Horoscop 4 mai 2026 Săgetător

Luna se află în semnul tău și într-un aspect pozitiv cu Marte. Reușești să te motivezi singur. Stai departe de oamenii care nu au o influență pozitivă asupra ta.

Horoscop 4 mai 2026 Capricorn

Este una dintre acele zile în care nu ai control absolut. Nu complica nimic și încearcă să te întâlnești cu viața așa cum este ea.

Horoscop 4 mai 2026 Vărsător

Astăzi, îți face plăcere să lucrezi în echipă. Însă ai tendința de a fi prea critic. Nu încerca să îi schimbi pe ceilalți, păstrează-ți energia pentru altele.

Horoscop 4 mai 2026 Pești

Încrâncenarea nu este deloc recomandată astăzi. Dacă vei folosi blândețea și toleranța, vei atrage mai multe avantaje.