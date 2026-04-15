Horoscop 15 aprilie 2026. Mercur intră în Berbec. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni zodii

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.
Astăzi, Mercur își începe tranzitul în semnul Berbecului, unde va rămâne până pe 3 mai. Planeta comunicării, a gândirii și a procesului decizional va tranzita semnul primăverii, prospețimii, curajului, dar și al furiei. Când Mercur intră în Berbec, intră şi hotărăşte. Pe un ton direct. Dacă aţi aşteptat până acum să luaţi o decizie, acum e momentul.
Mercur intră în semnul tău. Deci te vei bucura de o minte foarte activă, idei îndrăznețe și curaj în comunicare. Dar vei fi fi și destul de nerăbdător.
Mercur intră în casa a douăsprezecea. Și va fi una dintre acele zile în care contează mai mult ce nu se spune. Încearcă să fii atent la comportamentul celorlalți.
Mercur, guvernatorul tău, trece în casa a unsprezecea. este momentul să fii mai încrezător în planurile pentru viitorul apropiat. Și să stai departe de oamenii pesimiști.
Mercur va tranzita casa zecea, a carierei. Te așteaptă discuții cu șefii, proiecte provocatoare și posibilitatea de a ieși mai mult în față. Totul depinde de modul în care comunici.
Intrarea lui Mercur în casa a noua îți priește serios! Nu te vei mai critica și vei îndrăzni să spui ce gândești. O perioadă bună pentru organizarea evenimentelor sau a călătoriilor.
Mercur, propriul guvernator, trece în casa opta. Și îți dă numeroase idei despre cum ar trebui să gestionezi eficient resursele familiei. ȘI vor fi discuții în acest sens.
Mercur tranzitează casa a șaptea, a relațiilor. Deci așteaptă-te la multiple discuții cu partenerul, familia sau persoana pe care vrei să o cucerești. Nu va fi deloc liniște!
Mercur ajunge în casa a șasea. Dacă vrei ca la serviciu totul să funcționeze, trebuie să comunici mai des cu colegii. Și să nu tratezi cu superficialitate informațiile primite.
Cu Mercur în casa a cincea, acolo unde se află deja Marte, este clar că nu mai poți abandona nicio provocare! Pe tine, spiritul competitiv te ajută enorm în această perioadă.
Mercur ajunge în casa a patra. Te așteaptă conversații aprinse cu membrii familiei. Sau multă documentare atunci când este vorba de bunăstarea locuinței.
Mercur tranzitează casa a treia. Începe o perioadă foarte agitată. Drumuri, discuții, documente, proceduri. Tehnologia poate ajuta, dar poate și încurca.
Mercur tranzitează casa a doua. Te vei gândi serios la situația financiară. Dar acum este momentul să fii și mai curajos, nu doar să îți faci gânduri rele.
de Anca Murgoci
de Anca Murgoci