DCNews Lifestyle Horoscop Horoscop de weekend pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
Data publicării: 16 Mai 2026

EXCLUSIV Horoscop de weekend pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
Autor: Echipa Astrosens

picnic ochelari soare geanta palarie Sursă foto: Magnific
Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă previziunile pentru weekendul 16-17 mai.

Urmează un weekend ofertant din punct de vedere astrologic. Sâmbătă, 16 mai, se va petrece Luna Nouă în semnul Taurului. Iar duminică, Mercur va intra în Gemeni.

Luna Nouă din Taur este momentul perfect pentru a planta ceva, la propriu și/sau la figurat. Pentru a ne construi o altă realitate, una care să îmbine atât pragmaticul, cât și inspirația. 

Datorită intrării lui Mercur în Gemeni, vom deveni mai optimiști și mai încrezători în propriile idei. Și dornici să învățăm sau să ne conectăm cu persoane diferite de noi. 

Balanță/Ascendent în Balanță

Preocuparea ta principală va fi bugetul familiei. Se vor purta multe discuții despre veniturile actuale, cheltuielile necesare, dar și acelea pentru răsfâț. Încearcă să te ferești de orice conflict.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Weekendul acesta este dedicat relației de cuplu, persoanei pe care vrei să o cucerești sau parteneriatelor profesionale. Descoperi diferența dintre dramă și liniște. Și vei face tot posibilul să menții o atmosferă cât mai plăcută.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Programul tău va fi plin! Atât acasă, cât și la serviciu. În aceste condiții, astrologul îți recomandă să alegi, de fiecare dată, simplitatea. Nu are rost să te complici în niciun domeniu. Și nici să neglijezi în totalitate odihna.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Poate fi un weekend romantic, plin de activități recreative sau momente de generozitate. Astrologul chiar îți recomandă să nu lași aceste zile să treacă fără să rămâi cu amintiri de neuitat.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Ritmul tău va fi diferit de cel al apropiaților. Cauți confortul și armonia. Atât acasă, cât și în plimbările sau activitățile exterioare. Pur și simplu, vrei să te bucuri de orice clipă. 

Pești/Ascendent în Pești

Un weekend perfect pentru discuții multiple, plimbări, schimb de idei. Mai ales în prezența oamenilor celor mai dragi. Și te va ajuta enorm o atitudine împăciuitoare sau optimistă.

