€ 5.0928
|
$ 4.3580
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0928
|
$ 4.3580
 
DCNews Lifestyle Horoscop Horoscop săptămânal. Urmează Luna Plină din Scorpion! Previziuni pentru 27 aprilie - 3 mai 2026
Data publicării: 21:55 26 Apr 2026

EXCLUSIV Horoscop săptămânal. Urmează Luna Plină din Scorpion! Previziuni pentru 27 aprilie - 3 mai 2026
Autor: Echipa Astrosens

Luna plina mister Sursă foto: Freepik AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă recomandările pentru săptâmâna ce urmează.

Nu era de ajuns că, duminică, Uranus intră în semnul Gemenilor! Am fi avut nevoie de puțin timp pentru a procesa acest tranzit astrologic care va schimba lumea până în 2033. Însă, Mercur, chiar guvernatorul Gemenilor, face un careu cu Jupited din Rac în prima zi a săptămânii. Genul de aspect ce aduce două variante: exces de zel în comunicare și procesul decizional pentru cei care oricum sunt foarte efervescenți, dar și un plus de curaj celor mai timizi.

Pe 1 mai, se va petrece Luna Plină din semnul Scorpionului. Pe plan mondial, vom auzi din nou de lupta de supraviețuire și de probleme legate de resurse.

Și tot de resurse vom discuta mai pe îndelete și datorită lui Mercur, care va intra duminică în semnul Taurului.

Horoscop 27 aprilie - 3 mai 2026 Berbec

Deși Uranus iese din casa a doua, a banilor(unde a fost din 2019), în continuare vei mai avea un plus de instabilitate în gestionarea bugetului. Luna Plină de pe 1 mai te poate face să iei decizii din punct de vedere financiar, am putea spune că unele mai radicale. Marte se află tot în semnul tău. Deci orice provocare ar apărea, îi vei face față.

Horoscop 27 aprilie - 3 mai 2026 Taur

Vestea cea mai bună este că Uranus a ieșit din semnul tău! Din 2019, ți-a adus și instabilitate, momente de luciditate și schimbări neașteptate. Ei bine, în zilele ce urmează, atenția va fi direcționată către conexiunea dintre bani și relațiile personale. Luna Plină de pe 1 mai poate scoate la suprafață adevăruri dureroase despre partener sau oamenii cei mai apropiați.

Horoscop 27 aprilie - 3 mai 2026 Gemeni

Astrologul susține că sunteți vedetele perioadei! Uranus vă vizitează și aduce un vânt al schimbării. Sau nevoia de independență Important este să nu forțați nimic, încă nu este momentul. Unele planuri pentru viitorul apropiat pot fi date peste cap. Dar vorba aceea “tot răul spre bine” va avea sens.

Citește și Patru zodii puternic marcate, în următorii șapte ani, de Uranus în Gemeni. Zodia care se eliberează. "Nu vă fie teamă"

Horoscop 27 aprilie - 3 mai 2026 Rac

Cât Marte se află tot în casa a zecea, este clar că vor fi destule provocări pe plan profesional. Vei respinge tendințele autoritare ale altora și vei încerca să te impui. Și chiar este nevoie să lupți pentru propriile drepturi. Luna Plină de pe 1 mai poate scoate la suprafață unele trăiri intense față de copii sau persoanele iubite.

Horoscop 27 aprilie - 3 mai 2026 Leu

Începem cu veștile importante! Uranus a ieșit din casa a zecea, a carierei, unde s-a aflat din 2019 încoace. Putem spune că veți avea un plus de control asupra situației profesionale sau că mai dispare din instabilitate sau nesiguranță. În plus, nimeni nu luptă pentru propriile idei și proiecte așa cum o faci tu! Luna Plină de pe 1 mai, din casa a patra, poate provoca unele crize pe plan imobiliar sau evenimente care aduc clarificare în problemele familiei.

Horoscop 27 aprilie - 3 mai 2026 Fecioară

Uranus a intrat în casa carierei, acolo unde se află și Venus. Sufă vântul schimbării din punct de vedere profesional. Sunteți încurajați să alegeți progresul, să îmbrățișați schimbarea, chiar dacă doar a atitudinii. În jurul Lunii Pline de pe 1 mai, pot apărea încurcături legate de chestiunile administrative, deplasări sau discuții mai intense cu oamenii apropiați.

Horoscop 27 aprilie - 3 mai 2026 Balanță

Unde dai și unde crapă! Uranus se alătură lui Venus, propria guvernatoare, în casa a noua. Ceea ce înseamnă că săptămâna va fi cu surprize. Schimbări bruște de direcție, la propriu sau la figurat. Luna Plină vine să îți aducă un adevăr despre relația ta cu banii. Și pot apărea neînțelegeri din cauza aceasta, cu partenerul sau familia. 

Horoscop 27 aprilie - 3 mai 2026 Scorpion

Luna Plină din semnul vostru, de vineri, devine un punct culminant. Este momentul să spuneți „stop” situațiilor care nu mai funcționează. Fie că discutăm despre proiectele de la serviciu, fie că avem în vedere unele relații personale. Chiar dacă, pe alocuri, veți simți unele crize sau limite de timp, să știți că sunt oportunitâți.

Horoscop 27 aprilie - 3 mai 2026 Săgetător

Cu Uranus în casa a șaptea, apar schimbări în modul de relaționare sau în atitudinea partenerului. Astrologul vă recomandă să tăiați legăturile cu trecutul și să vă concentrați pe propriile pasiuni. Să nu uităm că Marte este tot în casa a cincea și că nu este vorba despre reacțiile celorlalți, ci mai degrabă despre ce vreți voi.

Horoscop 27 aprilie - 3 mai 2026 Capricorn

Este una dintre acele săptămâni în care, oricât de mult v-ați strădui să fiți organizați, tot va fi haos. Și să știți că nu este vina voastră, pur și simplu evenimentele astrologice viitoare sunt menite să vă învețe să vă adaptați. Și câteodată, câte un șoc în rutină poate aduce progres. Îmbunătățiri. Și perspective diferite.

Horoscop 27 aprilie - 3 mai 2026 Vărsător

Mintea voastră va fi destul de stimulată. De altfel, veți căuta să vă implicați în cât mai multe proiecte. Profesionale sau distractive. Luna Plină de vineri are loc în casa a zecea și s-ar putea să vă aducă unele vești sau decizii pe plan profesional. Realitatea unei situații devine imposibil de ignorat.

Horoscop 27 aprilie - 3 mai 2026 Pești

Astrele sunt cu ochii pe banii tăi! Tentații vor fi la tot pasul, însă va trebui să fii mai cumpătat. Vor apărea și cheltuieli de care ai uitat. Unii dintre voi sunt în negocieri, alții învață să facă ajustări în buget. Luna Plină îți arată  u subiect și predicat ce schimbări ai tot amânat în ultima jumătate de an.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close