Horoscop 24 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Luna tranzitează semnul Fecioarei, iar Soarele se rupe de conjuncția cu Uranus din Gemeni. Ceea ce înseamnă că ne vom putea respecta planurile și vom mai scăpa de instabilitate.

Horoscop 24 mai 2026 Berbec

Este una dintre acele zile în care nu te mai grăbești. Pur și simplu accepți că ai nevoie de timp. Încearcă să stai departe de tendința de a critica.

Horoscop 24 mai 2026 Taur

S-ar putea să te plictisești cam repede. Vrei să încerci unele activități, să experimentezi, însă îți dispare imediat orice crâmpei de motivație.

Horoscop 24 mai 2026 Gemeni

De idei nu duci lipsă. Însă când este vorba de trecut la fapte, s-ar putea să te simți nesigur. Poate ai nevoie de ajutorul celor din jur.

Horoscop 24 mai 2026 Rac

Ce e mult strică! Valabil și când vine vorba de empatie sau toleranță. Astrele îți recomandă să nu uiți de propriile nevoi sau dorințe.

Citește și Ce aduce Sezonul Gemenilor pentru fiecare zodie până pe 21 iunie

Horoscop 24 mai 2026 Leu

Te vei demonstra a fi destul de pragmatic și circumspect astăzi. Astfel, te vei feri de combinații care nu îți aduc niciun folos.

Horoscop 24 mai 2026 Fecioară

Cu Luna în semnul tău, s-ar putea să te bazezi prea multe pe părerile celorlalți. Și să te lași influențați de aceștia deși nu au dreptate.

Horoscop 24 mai 2026 Balanță

Venus se rupe de careul cu Neptun, însă tu tot vei fi predispus în continuare la a-i crede prea repede pe interlocutorii tăi.

Horoscop 24 mai 2026 Scorpion

Tu îți imaginai o situație și îți dai seama că realitatea este total diferită. Însă, asta nu înseamnă că trebuie să îți abandonezi planurile.

Horoscop 24 mai 2026 Săgetător

Oricât de mult ți-ai dori o zi liniștită, fără provocări, tot nu se va putea. Așa că înhamă-te cu multă răbdare și energie. Cerințele celorlalți te vor copleși.

Horoscop 24 mai 2026 Capricorn

Ai nevoie de multiple activități. Astfel, scapi de unele gânduri care nu îți dau deloc pace. O zi bună pentru discuții sincere cu partenerul.

Horoscop 24 mai 2026 Vărsător

Trebuie să decizi dacă este o zi doar pentru odihnă sau una pentru unele activități. Când știi ce vrei, totul va fi mult mai simplu.

Horoscop 24 mai 2026 Pești

S-ar putea să exagerezi cu unele îngrijorări. Adică, este normal să te preocupi de ceva, însă nu într-un stil care să îți dăuneze.