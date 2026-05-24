€ 5.2488
|
$ 4.5231
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2488
|
$ 4.5231
 
DCNews Lifestyle Horoscop Horoscop 24 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Data publicării: 24 Mai 2026

EXCLUSIV Horoscop 24 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Autor: Echipa Astrosens

simboluri zodii constelatii Sursă foto: Magnific
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Luna tranzitează semnul Fecioarei, iar Soarele se rupe de conjuncția cu Uranus din Gemeni. Ceea ce înseamnă că ne vom putea respecta planurile și vom mai scăpa de instabilitate.

Horoscop 24 mai 2026 Berbec

Este una dintre acele zile în care nu te mai grăbești. Pur și simplu accepți că ai nevoie de timp. Încearcă să stai departe de tendința de a critica.

Horoscop 24 mai 2026 Taur

S-ar putea să te plictisești cam repede. Vrei să încerci unele activități, să experimentezi, însă îți dispare imediat orice crâmpei de motivație.

Horoscop 24 mai 2026 Gemeni

De idei nu duci lipsă. Însă când este vorba de trecut la fapte, s-ar putea să te simți nesigur. Poate ai nevoie de ajutorul celor din jur.

Horoscop 24 mai 2026 Rac

Ce e mult strică! Valabil și când vine vorba de empatie sau toleranță. Astrele îți recomandă să nu uiți de propriile nevoi sau dorințe.

Citește și Ce aduce Sezonul Gemenilor pentru fiecare zodie până pe 21 iunie

Horoscop 24 mai 2026 Leu

Te vei demonstra a fi destul de pragmatic și circumspect astăzi. Astfel, te vei feri de combinații care nu îți aduc niciun folos.

Horoscop 24 mai 2026 Fecioară

Cu Luna în semnul tău, s-ar putea să te bazezi prea multe pe părerile celorlalți. Și să te lași influențați de aceștia deși nu au dreptate.

Horoscop 24 mai 2026 Balanță

Venus se rupe de careul cu Neptun, însă tu tot vei fi predispus în continuare la a-i crede prea repede pe interlocutorii tăi.

Horoscop 24 mai 2026 Scorpion

Tu îți imaginai o situație și îți dai seama că realitatea este total diferită. Însă, asta nu înseamnă că trebuie să îți abandonezi planurile.

Horoscop 24 mai 2026 Săgetător

Oricât de mult ți-ai dori o zi liniștită, fără provocări, tot nu se va putea. Așa că înhamă-te cu multă răbdare și energie. Cerințele celorlalți te vor copleși.

Horoscop 24 mai 2026 Capricorn

Ai nevoie de multiple activități. Astfel, scapi de unele gânduri care nu îți dau deloc pace. O zi bună pentru discuții sincere cu partenerul.

Horoscop 24 mai 2026 Vărsător

Trebuie să decizi dacă este o zi doar pentru odihnă sau una pentru unele activități. Când știi ce vrei, totul va fi mult mai simplu.

Horoscop 24 mai 2026 Pești

S-ar putea să exagerezi cu unele îngrijorări. Adică, este normal să te preocupi de ceva, însă nu într-un stil care să îți dăuneze.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

horoscop zilnic
astrolog daniela simulescu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Datoriile, cea mai grea temă financiară de discutat pentru români
Publicat acum 21 minute
A făcut „lucrul corect” și a fost răsplătit. Povestea bărbatului care a returnat un bilet câștigător găsit într-o benzinărie și apoi a dat lovitura la loto
Publicat acum 1 ora si 0 minute
25 mai, Ziua Internațională a Copiilor Dispăruți. Phoenix Media activează panourile digitale pentru o cauză națională
Publicat acum 1 ora si 14 minute
Cele 9 filme „în vogă” de la Cannes care pot ajunge la Oscar. Fjord al lui Cristian Mungiu, cap de afiș
Publicat acum 1 ora si 24 minute
Bilanţ Noaptea Muzeelor 2026. Mii de vizitatori au mers la muzeele din Bucureşti
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 41 minute
Românii care au emigrat în Italia pleacă acum spre alte ţări. Motivele, similare cu cele de la plecarea din Româniua
Publicat acum 4 ore si 54 minute
BANCUL ZILEI: Promisiunile băiețelului...
Publicat acum 2 ore si 29 minute
Horoscop 24 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 46 minute
„Fjord”, filmul lui Cristian Mungiu premiat cu Palme D'or, a împărțit criticii în două tabere: A stârnit aplauze, scandal și acuzații / VIDEO
Publicat acum 3 ore si 12 minute
Update: Anunţul lui Marco Rubio/ Deschiderea completă a strâmtorii Ormuz şi ridicarea blocadei americane, în draftul de acord dintre SUA şi Iran
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close