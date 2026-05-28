Horoscop iunie 2026 pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești

Daniela Simulescu, astrolog DCNews, ne oferă previziunile lunii iunie pentru fiecare nativ al zodiacului! Urmează detalii despre evenimentele cele mai importante, cum ar fi tranzitul lui Marte în Gemeni, intrarea lui Jupiter în Leu sau retrogradarea lui Mercur în Rac.

Horoscop iunie 2026 Balanță

Ei, bine, trebuie să știi că aspectele cele mai favorabile vor fi din punct de vedere profesional. Poate vrei să îți depui CV-ul, să ceri o recomandare sau vei primi mai multe șanse la actualul loc de muncă. Sunt avantajați și cei care își doresc o reconfigurare a domeniului. Ai nevoie de o atitudine mai cumpătată pe plan financiar.

Horoscop iunie 2026 Scorpion

Marte, propriul guvernator, rămâne în casa relațiilor. Aduce un plus de adrenalină, nevoia de a petrece mai mult timp cu partenerul, dar și nerăbdare și unele tensiuni. Dacă vreți să călătoriți, să vă mutați, să organizați evenimente, să treceți cu bine de unele examene, veți fi favorizați de astre.

Horoscop iunie 2026 Săgetător

Luna iunie nu va fi neapărat preferata voastră. Veți avea de gestionat prea multe ajustări. Și acasă și la serviciu. Parcă niciodată nu e bine, indiferent de eforturile depuse. Astrologul vă recomandă să acordați atenție suplimentară chestiunilor financiare(taxe, impozite, datorii).

Horoscop iunie 2026 Capricorn

Cupidon va fi aliatul tău în luna iunie! Și te va ajuta să petreci momente de neuitat alături de partener sau să te îndrăgostești fulgerător! Pasiunea și creativitate vor fi la cote uimitoare. Și nu uita ceva! Viața offline este mai interesantă decât aceea din online.

Horoscop iunie 2026 Vărsător

Mercur va retrograda în casa a șasea, deci s-ar putea să fii luat prin surprindere de unele vești de la locul de muncă. Ți se dau planuri peste cap, trebuie să amâni sau anulezi activități. Stai departe de neînțelegerile cu colegii! În ceea ce privește sănătatea, evită sfaturile neautorizate.

Horoscop iunie 2026 Pești

Luna iunie este perioada perfectă pentru a vă mai da o șansă. Nici nu contează domeniul. Ci pur și simplu să îndrăzniți să cereți ce vi se cuvine. Nu vă fie teamă să ieșiți mai mult în lumina reflectoarelor. Aveți nevoie de distracție și romantism.