Apariție misterioasă: O plantă otrăvitoare a invadat un stat

Ministerul de Interne al Irakului a avertizat fermierii și locuitorii să fie în alertă cu privire la o invazie a plantelor datura, cunoscute în mod obișnuit sub numele de stramonio, măr cu spini sau trompeta diavolului.

Plantele precum datura cresc de obicei rar în regiunile deșertice, dar pot fi cultivate pentru proprietățile lor medicinale și farmaceutice, iar creșterea acesteia pare să fi scăpat de sub control, spun autoritățile.

Într-o declarație oficială, ministerul a transmis că planta prezintă un risc semnificativ pentru culturile agricole, deoarece conține compuși chimici extrem de toxici care afectează sistemul nervos al oamenilor, animalelor și plantele.

Această plantă este cunoscută pentru florile sale albe sau violet în formă de trompetă, fructele verzi țepoase și frunzele mari care emană un miros înțepător. În ciuda clasificării sale ca plantă otrăvitoare, conține compuși farmaceutici importanți atunci când este utilizată în scopuri medicale în doze foarte precise.

Datura este folosită în scopuri medicinale de 500 de ani

Aceștia sunt alcaloizi tropanici precum atropina, hiosciamina și scopolamina, care sunt utilizați pentru dilatarea pupilelor, tratarea răului de mișcare și pentru unele medicamente anticonvulsivante. Planta este utilizată în scopuri medicinale de 500 de ani, a declarat pentru Al Jazeera Khalid Mohammed Omer, profesor de chimie la Colegiul de Științe al Universității din Sulaimani.

Planta este originară din America Centrală, unde era folosită de populațiile indigene înainte de sosirea colonizatorilor europeni în medicina tradițională, în principal pentru anestezie și ameliorarea durerii. Când europenii au ajuns în America la sfârșitul secolului al XV-lea, planta le-a atras atenția datorită efectelor sale puternice asupra sistemului nervos. A fost adusă înapoi în Europa, de unde a ajuns pe restul continentelor lumii și acum invadează agricultura irakiană, a spus Omer.