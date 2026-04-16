€ 5.0918
|
$ 4.3226
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Incident aviatic bizar: Piloții au mieunat pe frecvența turnului de control. După ce au fost trași la răspundere, au început să latre
Data actualizării: 18:53 16 Apr 2026 | Data publicării: 18:53 16 Apr 2026

Incident aviatic bizar: Piloții au mieunat pe frecvența turnului de control. După ce au fost trași la răspundere, au început să latre
Autor: Tiberiu Vasile

Incident aviatic bizar: Piloții au mieunat pe frecvența turnului de control

Un incident neobișnuit a avut loc în spațiul de comunicații aeriene din SUA, unde piloții unui zbor intern au fost auziți mieunând pe frecvența turnului de control, iar ulterior au început să latre.

Un caz neobișnuit a atras atenția în aviația americană, după ce în spațiul de comunicații aeriene au fost auzite sunete care nu aveau legătură cu procedurile standard de zbor.

Piloții au mieunat pe frecvența turnului de control

Totul a pornit de pe o frecvență de control al traficului aerian de la Aeroportul Național Ronald Reagan din Washington, pe 12 aprilie. În înregistrarea audio, obținută de ATC.com și citată de ABC News, se aud mieunături venite din partea unor piloți aflați în comunicare cu turnul.

Situația a fost suficient de serioasă încât o altă persoană aflată pe frecvență a intervenit direct. Tonul a fost unul critic: „Ar trebui să fiți piloți profesioniști”.

Intervenția nu a oprit lucrurile. Din contră, au urmat și mai multe sunete de animale, inclusiv lătrat, pe aceeași linie de comunicație.

Un alt comentariu transmis pe frecvență a făcut referire la tipul aeronavei: „Din acest motiv zburați cu un RJ”. Explicația vine din faptul că „RJ” înseamnă avion regional (regional jet), iar mulți piloți aflați la început de carieră operează astfel de zboruri în companii regionale.

Investigație și poziția autorităților după incidentul bizar

Administrația Federală a Aviației (FAA) a transmis într-un comunicat că regulile interzic piloților „să se angajeze în conversații neesențiale atunci când se află sub altitudinea de 10.000 de picioare (aproximativ 3.000 de metri - n.n.)”. Instituția a precizat că toate cazurile de posibilă abatere sunt analizate.

FAA a mai menționat că înregistrarea audio cu mieunături provine dintr-o sursă terță și va fi verificată înainte de o anchetă completă.

Reacții din industrie

Dennis Tajer, pilot și purtător de cuvânt al Allied Pilots Association, sindicatul piloților American Airlines, a spus că a mai întâlnit astfel de comportamente pe frecvența „guard”.

Acea frecvență este folosită rar și este rezervată situațiilor de urgență, ceea ce face ca orice utilizare neadecvată să fie considerată problematică.

„Nu este pentru divertisment, este o frecvență serioasă și are un scop serios”, a spus Tajer. „Orice lucru care o ‘contaminează’ cu umor inutil sau cu orice fel de glume nu este bine primit și ar trebui să înceteze”.

El a transmis și un mesaj direct către cei implicați, subliniind nevoia de disciplină în spațiul de comunicații aeriene.

„Pentru puținii care fac asta: opriți-vă, veniți alături de noi, rămâneți în siguranță și vom păstra această frecvență sacră și protejată”, a fost apelul final al lui Tajer.

VEZI VIDEO AICI:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

piloti
sua
avion
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
În plină criză economică și petrolieră, PSD ar trebui să iasă de la guvernare?
Da
Nu
Trimite răspunsul
x close