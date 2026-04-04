SUA, operațiune de salvare a pilotului F-15E, catapultat în Iran. Cum le-a reușit misiunea în '99, în Iugoslavia

Autoritățile iraniene au anunțat public incidentul și au transmis apeluri către civili pentru a localiza pilotul, cu promisiunea unor recompense pentru capturarea pilotului american care nu a fost găsit. Până în prezent, un membru al echipajului a fost recuperat în siguranță de forțele americane, însă soarta celui de‑al doilea rămâne necunoscută.

Operațiunea implică elicoptere Black Hawk, aeronave de recunoaștere și echipe specializate în Combat Search and Rescue (CSAR), care monitorizează zona montană dificilă în care s‑a catapultat pilotul. Obiectivul principal este evacuarea acestuia în siguranță, fără să fie capturat sau expus la pericolele terenului și ale forțelor locale.

Oficialii americani au indicat, conform publicației Business Insider că operațiunea se desfășoară în strânsă coordonare între echipele aeriene și terestre. Este o planificare detaliată și monitorizare continuă a situației, proceduri care reduc riscurile și cresc șansele recuperării cu succes a pilotului.

Cum s-au desfășurat operațiunile de căutare și salvare din Iugoslavia, în 1999

Situația amintește de evenimentele din primăvara anului 1999, în timpul operațiunii Allied Force, campania NATO de bombardament desfășurată în timpul Războiului din Kosovo. În acel context, forțele sârbești au doborât două aeronave ale Forțelor Aeriene ale SUA: un bombardier invizibil F‑117 Nighthawk și un avion de vânătoare F‑16 Fighting Falcon, în operațiuni separate.

Pe 27 martie 1999, unități antiaeriene sârbe au folosit un sistem rusesc S‑125 Neva/Pechora pentru a doborî un F‑117A, considerat până atunci „invizibil” pentru radare. Avionul, parte dintr‑o misiune de bombardament asupra capitalei Belgrad, a fost lovit în timp ce se întorcea de la țintă. Pilotul s‑a catapultat și a reușit să fie recuperat într-un mod miraculos.

Timp de aproape opt ore, pilotul a rămas pe teren și s-a ascuns eficient: a evitat patrulele sârbești și terenul accidentat, până când o echipă de căutare și salvare a Forțelor Aeriene ale SUA l-a localizat și l-a evacuat. Operațiunea a implicat militari specializați în salvarea piloților (forțe ale United States Air Force Pararescue) și controlori de luptă care au pătruns în zona controlată de inamic pentru a-l recupera pe pilot, în condiții de risc din cauza focului antiaerian.

La începutul lunii mai 1999, un F‑16 pilotat de locotenent‑colonelului David Goldfein a fost, de asemenea, doborât în timpul unei misiuni de neutralizare a sistemelor antiaeriene sârbești. După ce s‑a ejectat, Goldfein a încercat să se îndepărteze de pozițiile inamice, în timp ce o echipă CSAR a fost trimisă să îl recupereze. Elicopterele de intervenție au reușit să facă față unui foc antiaerian continuu în timp ce se îndreptau spre poziția sa, iar în cele din urmă au extras pilotul cu succes, înainte ca forțele sârbești să ajungă în zona în care acesta se afla.

Misiunile din Serbia au fost influențate de doctrinele îmbunătățite de Combat Search and Rescue, dezvoltate după experiența din Războiul din Golf din 1991. Au implicat planificare detaliată, interconectarea între controlul aerian și echipele la sol și utilizarea intensivă a tehnologiei de localizare.