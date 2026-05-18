DCNews Stiri Încă un pasager de pe nava de croazieră MV Hondius, testat "prezumtiv pozitiv" la hantavirus în Canada
Data publicării: 18 Mai 2026

Încă un pasager de pe nava de croazieră MV Hondius, testat "prezumtiv pozitiv" la hantavirus în Canada
Autor: Andrei Itu

imagine cu o nava de croaziera Nava afectată de focarul de hantavirus. Rol ilustrativ sursa foto: FreePik
O persoană din Canada care s-a aflat la bordul navei de croazieră MV Hondius, afectată de un focar de hantavirus în aprilie, a fost testat pozitiv după revenirea în Canada.

Autoritățile din provincia British Columbia, Canada, anunțat că un canadian care s-a aflat la bordul navei de croazieră MV Hondius, afectată de un focar de hantavirus în aprilie, a fost testat pozitiv după revenirea în țara sa.

Numărul total de cazuri de hantavirus asociate MS Hondius

Astfel, numărul total al cazurilor asociate navei MS Hondius se ridică la 11, în contextul în care trei pasageri au murit deja, iar în cazul a două dintre ele s-a confirmat infectarea cu virusul.

Persoana, una dintre cele patru aflate în izolare pe Insula Vancouver după ce au părăsit vasul, avea simptome ușoare. Oficialul responsabil cu sănătatea publică din provincie canadiană amintită a afirmat că cele patru persoane nu au avut niciun contact cu publicul după ce au ajuns în Canada.

Testul canadianului a ieșit „prezumtiv pozitiv”. Ce înseamnă acest fapt

Bonnie Henry, responsabilă pentru sănătatea publică din British Columbia, Canada, a precizat că testul persoanei respective a ieșit „prezumtiv pozitiv” vineri, fapt care înseamnă că rezultatul trebuie confirmat de un laborator național de microbiologie, transmite CNN.

„În mod clar, nu este ceea ce speram, dar este ceea ce am anticipat. Vreau să subliniez că hantavirusul este foarte diferit de celelalte virusuri respiratorii cu care ne-am confruntat, precum Covid, gripa sau rujeola, și rămâne un virus pe care nu îl considerăm cu potențial pandemic”, a spus dr. Henry, citată de postul public CBC

Dintre cei șase canadieni aflați la bordul navei, doi sunt izolați la domiciliu în Ontario. Alte două cupluri se află în izolare pe Insula Vancouver, unul provenind din British Columbia și celălalt din Yukon. Persoana care a fost testată pozitiv este din Yukon. Până acum, niciuna dintre celelalte cinci persoane nu a fost testată pozitiv.

Nava de croazieră a acostat în Tenerife

Nava de croazieră, care a plecat din Argentina pe data de 1 aprilie, a acostat în Tenerife, în Insulele Canare aparținând de Spania, cu mai puțin de o săptămână în urmă. Pasagerii au coborât și intrat în izolare. Vasul de croazieră urmează să ajungă luni în Rotterdam, în Olanda. Membrii echipajului rămași la bord vor debarca, a transmis compania proprietară Oceanwide Expeditions, subliniind că în prezent nu există persoane simptomatice pe navă.

Organizația Mondială a Sănătății transmite că este nevoie de o perioadă de izolare de 42 de zile pentru fiecare persoană. Inițial, canadienii au fost obligați să stea în izolare timp de 21 de zile, dar dr. Henry a spus că această perioadă ar putea fi modificată.

De regulă, hantavirusurile sunt purtate de rozătoare

De obicei, hantavirusurile sunt purtate de rozătoare, dar transmiterea între oameni a tulpinii Andes, despre care OMS afirmă că a fost contractată de unii pasageri în America de Sud, este posibilă. Simptomele pot fi următoarele: febră, oboseală extremă, dureri musculare, dureri abdominale, vărsături, diaree, dificultăți de respirație. Oficialii susțin că riscul unui focar major este foarte scăzut.

canada
hantavirus
