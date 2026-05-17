Israelul se apropie de finalul misiunii de eliminare a celor implicați în atacurile din 7 octombrie
Data publicării: 17 Mai 2026

Israelul se apropie de finalul misiunii de eliminare a celor implicați în atacurile din 7 octombrie
Autor: Tiberiu Vasile

imagine cu premierul Israelului, Benjamin Netanyahu Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu. Sursa foto: Agerpres
Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul este aproape de a-și atinge obiectivul de a-i elimina pe toți cei responsabili de organizarea atacurilor din 7 octombrie 2023.

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a afirmat că Israelul este aproape de a-şi atinge unul dintre obiective, şi anume uciderea tuturor celor responsabili de organizarea atacurilor din 7 octombrie 2023, potrivit unui comunicat al biroului său de presă, citat de AFP.

Sâmbătă, armata israeliană a anunţat moartea lui Ezzedine al-Haddad, comandantul aripii armate a Hamas, care a fost ucis vineri într-un atac aerian ţintit în Gaza.

'Am promis că fiecare arhitect al masacrului şi al luării de ostatici va fi eliminat până la ultimul, şi suntem foarte aproape de a finaliza această misiune', a spus Netanyahu duminică, în şedinţa săptămânală de cabinet, numindu-l pe Ezzedine al-Haddad un 'terorist josnic'.

"Avem Hamas la mâna noastră"

De la incursiunea mortală în Israel a luptătorilor Hamas şi aliaţilor lor din 7 octombrie 2023, armata israeliană i-a ucis pe Yahya Sinwar - liderul Hamas din Gaza, considerat principalul creier al atacului - şi Mohammed Deif - şeful aripii armate a Hamas şi un alt arhitect cheie al atacului.

În şedinţa de duminică, Netanyahu a spus că forţele israeliene controlează în prezent 60% din teritoriul Fâşiei Gaza.

Declaraţia dă de înţeles că armata a continuat să îşi extindă prezenţa operaţională în teritoriu, după ce ştiri recente din presă au afirmat că trupele israeliene au avansat spre o nouă aşa-numită 'linie portocalie'.

Conform termenilor armistiţiului mediat de SUA între Israel şi Hamas, în vigoare din 10 octombrie, forţele israeliene urmau să se retragă pe o 'linie galbenă' în Gaza, lăsându-le palestinienilor controlul asupra a peste 50% din teritoriu.

'Avem Hamas la mâna noastră. Ştim exact care este misiunea noastră şi ea este să ne asigurăm că Gaza nu va mai reprezenta niciodată o ameninţare pentru Israel', a adăugat Netanyahu, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Liderul militar al Hamas, ucis într-un atac israelian

orientul mijlociu
israel
gaza
fasia gaza
hamas
