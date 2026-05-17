Alegeri anticipate în România? Sondaj înainte de consultările de la Cotroceni

În contextul crizei politice guvernamentale, s-a vorbit despre alegerile anticipate în România. PSD nu vrea un nou guvern cu Ilie Bolojan, PNL nu vrea un nou guvern cu PSD. Nici USR. Inclusiv UDMR ia în calcul Opoziția. Președintele Nicușor Dan, care insistă că viitorul Guvern e matematică, nu dorințe personale, nu crede în șansele unui Guvern cu Sorin Grindeanu premier, nici nu ar vrea să genereze o nouă criză, prin desemnarea lui Ilie Bolojan. Din fașă, exclude AUR din viitorul Executiv. În contextul în care se caută o stabilitate și o majoritate parlamentară la Palatul Cotroceni, dar toți au linii roșii de natură a spulbera șansele unui Executiv stabil, nu este de mirare că în spațiul public se vorbește, pentru prima dată serios, despre alegerile anticipate.

Astfel, în ultimul sondaj CURS, dat astăzi publicității, românii au fost întrebați dacă sunt necesare alegerile anticipate în România. 56% au răspuns ”da”, iar 41% au răspuns ”nu”.

Sondajul a fost realizat în perioada 1 - 14 mai.

Totodată, dacă ar avea loc duminică alegeri parlamentare, AUR ar lua 32% din voturi, urmat de PSD cu 24%, PNL cu 20%, USR - 10%, UDMR 5%.