SONDAJ în ”fieful” președintelui. Câtă încredere mai au bucureștenii în Nicușor Dan

Un sondaj CURS, realizat în București, arată că, deși țara nu este neapărat în direcția bună, cu privire la Capitală mai sunt speranțe.
Fostul primar al Municipiului București, președintele Nicușor Dan, este în continuare, conform sondajului CURS, preferat de către bucureșteni. El conduce topul încrederii, cu 33%. Dar și Ciprian Ciucu se pare că reprezintă o speranță pentru Capitală. Bucureștenii îl plasează pe al doilea loc, cu 29% încredere, urmat de primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, cu 25%, după cum arată graficul de mai jos:
SONDAJ CURS, 22 februarie 2026
De altfel, și USR - văzut ca ”partidul președintelui”- se bucură de o puternică simpatie în București, unde 17% dintre bucureșteni spun că ar susține partidul la alegerilor locale.
La nivel de țară, cei mai mulți - 75% - consideră că România se îndreaptă în direcția greșită, dar, la nivelul Capitalei, opinia este ceva mai optimistă. Doar 65% sunt pesimiști cu privire la viitorul Capitalei.
de Anca Murgoci