DCNews Stiri J.D. Vance, precizări despre desfășurarea de trupe americane în Polonia
Data publicării: 19 Mai 2026

J.D. Vance, precizări despre desfășurarea de trupe americane în Polonia
Autor: Ioan-Radu Gava

JD Vance Vicepreşedintele american JD Vance. Foto: Agerpres
Vicepreședintele american J.D. Vance dă asigurări că desfăşurarea de trupe americane în Polonia este "întârziată", nu "anulată"

Vicepreşedintele JD Vance a afirmat marţi că desfăşurarea planificată a 4.000 de militari americani în Polonia este deocamdată "amânată" şi nu anulată, cerând totodată Europei să fie mai autonomă în probleme de apărare, notează AFP.

Oficiali americani au indicat săptămâna trecută că desfăşurarea a fost într-adevăr anulată, în cadrul unei reevaluări de către preşedintele Donald Trump a prezenţei militare americane în ţările NATO.

"Trebuie mai multă suveranitate şi ca Europa să se descurce pe cont propriu. Aceasta rămâne strategia noastră în Europa", a declarat JD Vance în timpul unei conferinţe de presă.

Întrebat cu privire la aceşti 4.000 de militari, el a răspuns: "Este vorba despre o întârziere în rotaţia trupelor. Aceste trupe ar putea merge în altă parte în Europa".

"Nu am luat o decizie finală cu privire la locul în care vor merge aceste trupe", a mai declarat vicepreşedintele care a criticat de mai multe ori cu virulenţă guvernele europene, în special pentru politicile lor în materie de imigraţie.

Aceste mişcări de trupe sunt observate cu mare atenţie, după ce preşedintele american a promis că îi va face să plătească pe aliaţii europeni care nu i-au susţinut războiul împotriva Iranului.

Pentagonul anunţase deja în mai retragerea a 53.000 de soldaţi din Germania.

