€ 5.2105
|
$ 4.4771
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2105
|
$ 4.4771
 
DCNews Stiri Rețea uriașă destructurată de DIICOT. Milioane de țigări de contrabandă și mii de pastile, descoperite într-o operațiune de amploare
Data publicării: 19 Mai 2026

Rețea uriașă destructurată de DIICOT. Milioane de țigări de contrabandă și mii de pastile, descoperite într-o operațiune de amploare
Autor: Dana Mihai

Rețea uriașă destructurată de DIICOT. Milioane de țigări de contrabandă și mii de pastile, descoperite într-o operațiune de amploare - Politia de Frontiera Rețea uriașă destructurată de DIICOT. Milioane de țigări de contrabandă și mii de pastile, descoperite într-o operațiune de amploare - Politia de Frontiera
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Procurorii DIICOT și polițiștii de frontieră au făcut marți 26 de percheziții în șase județe, într-un dosar de contrabandă cu țigări și trafic internațional de droguri.

Anchetatorii spun că o rețea din care făceau parte și cetățeni sârbi a introdus în România milioane de țigarete de contrabandă și a organizat transporturi de comprimate cu alprazolam către Finlanda.

Percheziții în șase județe

Perchezițiile au avut loc în județele Dolj, Vâlcea, Mehedinți, Caraș-Severin, Bihor și Bacău, într-un dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă și trafic internațional de droguri de risc.

Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi fost formată încă din aprilie 2024 și funcționa după o structură bine pusă la punct. Membrii rețelei găseau furnizori din Serbia, organizau transporturile, depozitarea și distribuția țigaretelor de contrabandă și se ocupau inclusiv de vânzarea acestora către diferiți clienți din România.

Citește și: Trafic de droguri pe litoral de 1 Mai: Tânăr româno-sirian prins cu peste 11 kg de canabis

În timpul anchetei, autoritățile au confiscat peste 3 milioane de țigarete de contrabandă.

Transporturi de comprimate către Finlanda

Anchetatorii spun că o parte dintre suspecți au pus bazele unei alte grupări, specializată în trafic de droguri. Aceasta ar fi coordonat transportul către Finlanda a aproape 150.000 de comprimate cu alprazolam, considerate droguri de risc.

Transportul a fost descoperit în Finlanda, după informațiile transmise de autoritățile române. Comprimatele au fost confiscate în octombrie 2025.

Suspecții, duși la audieri

Suspecții urmează să fie audiați la sediul DIICOT. Ancheta a beneficiat și de sprijinul brigăzilor de combatere a criminalității organizate și al jandarmilor.

Autoritățile precizează că persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă a instanței.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

diicot
tigarete
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Prăbușire în lanț: Rețeaua de credite care a scos la iveală un risc ascuns uriaș pentru bănci și fonduri internaționale
Publicat acum 9 minute
Cât valorează vânătoarea în Europa și de ce România rămâne în urmă - analiza lui Adrian Năstase
Publicat acum 25 minute
Jose Mourinho revine la Real Madrid
Publicat acum 42 minute
Săptămână de lucru de 4 zile: Țara care sfidează modelul clasic și depășește economic multe state cu program de 5 zile
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Burnout-ul la elevi, fenomen periculos. Semnele pe care adulții le ignoră atunci când copiii refuză să facă temele sau să învețe pentru evaluări
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 18 minute
Horoscop 19 mai 2026. Venus intră în Rac. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 16 minute
Doliu în lumea animațiilor: S-a stins vocea care a marcat copilăria a milioane de oameni
Publicat acum 1 ora si 25 minute
Atac armat într-o destinație de vacanță iubită de români: Cel puţin 8 morţi, inclusiv copii, după ce un bărbat înarmat a deschis focul într-o autogară
Publicat acum 3 ore si 42 minute
Cine sunt militarii răniți în explozia din poligonul de distrugere a muniției din Botoșani. MApN, noi informații despre starea lor
Publicat acum 3 ore si 52 minute
BANCUL ZILEI: Sfaturi pentru bărbați
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close