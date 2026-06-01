Celine Dion anunţă 10 noi concerte la Paris, în mai 2027

Noile spectacole, prevăzute între 8 şi 29 mai 2027, au fost programate "pentru a răspunde cererii fără precedent din partea fanilor", a transmis echipa sa managerială într-un comunicat de presă.

Mii de fani au rămas fără bilete

În urma entuziasmului global al fanilor şi a unor preţuri considerate uneori prohibitive, numeroşi admiratori au rămas fără bilete din aventura lor digitală - loterii, vânzări în avans, vânzări clasice şi escrocherii cu tichete - în care s-au înscris pentru a încerca să o vadă pe celebra divă din Quebec cântând în toamna acestui an la Paris La Defense Arena, la periferia capitalei franceze.

Încercând să asigure bilete pentru aceste concerte suplimentare de anul viitor, vor fi puse la dispoziţie "intervale orare pentru un număr limitat de fani", care s-au înscris deja la pre-vânzările organizate de artistă sau de sala de spectacole, au explicat organizatorii.

Aceste vânzări dedicate vor fi eşalonate de miercuri până vineri.

Celine Dion, în vârstă de 58 de ani, a făcut senzaţie la nivel mondial atunci când a anunţat, la sfârşitul lunii martie, printr-un videoclip şi un mesaj proiectat pe Turnul Eiffel, revenirea ei pe scenă, la Paris, după o absenţă de şase ani în faţa publicului, cauzată de pandemia de COVID-19 şi de probleme de sănătate persistente. Vedeta canadiană suferă din 2022 de sindromul persoanei rigide, o patologie neurologică rară şi incurabilă.

16 concerte în fața a zeci de mii de spectatori

Interpreta cântecului "Pour que tu m'aimes encore" intenţionează să susţină, începând din 12 septembrie 2026, o rezidenţă artistică de cinci săptămâni la Paris La Defense Arena, cu un total de 16 concerte. Fiecare dintre acestea va reuni aproximativ 30.000 de spectatori, potrivit administratorilor acestei săli de concerte.

Revenirea celebrei cântăreţe, ale cărei albume s-au vândut în 260 de milioane de copii la nivel mondial, a fost însoţită, de asemenea, de lansarea, în aprilie, a unui nou cântec semnat de Jean-Jacques Goldman, autorul şi compozitorul ei preferat, considerat "arhitectul" albumului ei devenit cult "D'eux", lansat în 1995.