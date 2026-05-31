DCNews Stiri Farul Constanţa rămâne în Superligă. Victorie la penalti cu Chindia
Data publicării: 31 Mai 2026

Farul Constanţa rămâne în Superligă. Victorie la penalti cu Chindia
Autor: Ioan-Radu Gava

minge-de-fotbal_31549700 Sursa foto: Agerpres
Farul Constanţa rămâne în Superligă după ce a învins-o pe Chindia la loviturile de departajare.

FC Farul Constanţa a reuşit să se menţină în Superliga de fotbal, după ce a învins-o pe Chindia Târgovişte cu scorul de 4-2 la loviturile de departajare, duminică seara, pe teren propriu, la Ovidiu, în manşa secundă a barajului pentru menţinere/promovare în Superliga de fotbal, în care scorul a fost 1-1 (0-1, 1-1) la finalul timpului regulamentar şi după prelungiri.

După 3-3 în primul meci, de la Târgovişte, echipa de ligă secundă a deschis scorul prin Daniel Florea (8), din centrarea lui Mădălin Martac.

Farul a egalat prin Eduard Radaslavescu (56), cu un şut din marginea careului, după o minge respinsă greşit de Daniel Celea.

Constănţenii au avut două bare, prin Denis Alibec (87) şi Ionuţ Cojocaru (108).

Gazdele au domina autoritar jocul şi au ratat ocazii de gol prin Alibec (4, 19, 30, 50), Radaslavescu (12), Alexandru Işfan (16), Ionuţ Vînă (26, 109), Cojocaru (95) şi Iustin Doicaru (120).

La loviturile de departajare, pentru echipa antrenată de Flavius Stoican au transformat toţi cei care au executat, Denis Alibec, Dan Sîrbu şi Narek Grigorian, iar de la învinşi au înscris Rareş Mihai şi Daniel Celea, în timp ce Andrei Pandele şi Iulian Roşu au şutat peste poartă.

Farul Constanţa - Chindia Târgovişte 1-1 (0-1, 1-1), după prelungiri; 4-2, la loviturile de departajare, Academia Hagi - Stadion Central - Ovidiu

Au marcat: Eduard Radaslavescu (56), respectiv Daniel Florea (8).

Au executat în ordine loviturile de departajare: Andrei Pandele 0-0 (ratare - peste poartă), Denis Alibec 1-0 (gol), Rareş Mihai 1-1 (gol), Dan Sîrbu 2-1 (gol), Iulian Roşu 2-1 (ratare - peste poartă), Ionuţ Cojocaru 3-1 (gol), Daniel Celea 3-2 (gol), Narek Grigorian 4-2 (gol).
În tur: 3-3.

Arbitru: Rareş George Vidican (Satu Mare); arbitri asistenţi: Andrei Constantinescu (Bucureşti), Nicuşor Marin (Suseni/Argeş); al patrulea oficial: Horia Gabriel Mladinovici (Bucureşti)

Arbitru video: Iulian Dima (Bucureşti); arbitri asistenţi: Sorin Costreie (Voluntari)

Observatori: Nicolae Marodin (Bucureşti) - CCA, Felix Grigore (Bucureşti) - FRF

