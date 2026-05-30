Cosmin Olăroiu, demis de la naționala Emiratelor Arabe Unite. Antrenorul român nu rămâne mult timp „șomer” având pe masă o ofertă de 4 milioane de euro

În cele 13 meciuri la naționala Emiratelor Arabe Unite, Cosmin Olăroiu a adunat 4 victorii, 4 eșecuri și 5 remize. Antrenorul român a ratat prezența la Cupa Mondială din 2026, însă toate semnalele duceau în direcția că tehnicianul își va continua mandatul.

În cele din urmă, Cosmin Olăroiu și naționala Emiratelor Arabe Unite au decis să se despartă. Antrenorul român mai avea un an de contract, notează Digi Sport.

"Consiliul de Administrație al Federației de Fotbal a Emiratelor Arabe Unite a decis încetarea colaborării cu selecționerul primei reprezentative, Cosmin Olăroiu, dar și cu staff-ul său tehnic.

Federația le mulțumește pentru eforturile depuse alături de echipa națională în perioada trecută.

Federația de Fotbal va anunța noul staff tehnic al echipei naționale în perioada următoare", a transmis Federația de Fotbal a Emiratelor Arabe Unite.

Cosmin Olăroiu a reușit să devină unul dintre cei mai apreciați fotbaliști din zona Golfului. Datorită performanțelor sale, tehnicianul a reușit să prindă contracte importante în ultimii ani, iar acum este dorit insistent de Al-Jazira, una dintre cele mai importante cluburi din Asia.

Potrivit presei arabe, Al-Jazira îl vrea pe Cosmin Olăroiu și îi pregătește un salariu anual de 4,3 milioane de euro pe sezon.