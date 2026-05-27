Crystal Palace - Rayo Vallecano. Andrei Rațiu, la un pas de un moment istoric în finala Conference League

Crystal Palace și Rayo Vallecano vor fi, miercuri seară, în premieră, în finala unei competiții europene.

Andrei Rațiu poate scrie istorie în finala Conference League dintre Crystal Palace și Rayo Vallecano

Andrei Rațiu, în vârstă de 27 de ani, este anunțat titular la echipa spaniolă Rayo Vallecano și poate intra în istorie ca fiind primul fotbalist român care cucerește cupa Conference League.

Pe lângă trofeul Conference League 2026, învingătoarea va primi și un loc în faza principală din Europa League 2027-2028. Potrivit statisticienilor, Crystal Palace are 61% șanse de a învinge diseară, în timp ce Rayo Vallecano are 39%.

Echipele probabile în finala din Conference League Crystal Palace - Rayo Vallecano

Crystal Palace: Henderson - Clyne, Lacroix, Canvot - Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell - Sarr, Pino - Mateta. Antrenor: Oliver Glasner

Rayo Vallecano: Batalla - Raţiu, Lejeune, Ciss, Chavarría - Oscar Valentín, Lopez, Isi Palazon, García, De Frutos - Alemao. Antrenor: Inigo Perez

Amintim că în finala Ligii Campionilor 2026 se vor întâlni PSG și Arsenal. Trofeul Europa League s-a fost câștigat deja de Aston Villa, care a învins-o clar pe Freiburg în finală.

În stagiunea anterioară, Radu Drăgușin a câștigat Europa League cu Tottenham, însă stoperul român nu a evoluat niciun minut în finala cu Manchester United, scor 1-0), deoarece era accidentat.

