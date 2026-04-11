Subcategorii în Sport

Arsenal a pierdut din nou în Premier League. Se poate relansa lupta la tiltu
Data publicării: 17:13 11 Apr 2026

Arsenal a pierdut din nou în Premier League. Se poate relansa lupta la tiltu
Autor: Florin Răvdan

minge-de-fotbal-pexels-pixabay-274506_25906000 Foto: Pexels.com

Echipa Arsenal Londra, liderul campionatului de fotbal al Angliei, a fost învinsă pe teren propriu, cu scorul de 2-1, de formaţia Bournemouth, într-un meci din etapa a 32-a a sezonului, disputat sâmbătă.

Oaspeţii au deschis scorul pe Emirates Stadium în minutul 17, prin francezul Eli Junior Kroupi, aflat la cea de-a 10-a sa reuşită în Premier League.

Suedezul Viktor Gyokeres a restabilit egalitatea în urma unui penalty (35), însă Bournemouth a obţinut toate cele trei puncte graţie golului marcat în repriza secundă de Alex Scott (74).

În ciuda acestui eşec, Arsenal păstrează un avans consistent, de nouă puncte, faţă de Manchester City, ocupanta locului secund în clasament, însă echipa lui Pep Guardiola are două meciuri mi puţin disputate, iar în weekendul următor va primi vizita "tunarilor" pe Etihad Stadium.

"Cetăţenii" pot reduce această diferenţă la şase puncte dacă vor învinge duminică formaţia Chelsea, la Londra, conform Agerpres.

Rezultate:

Vineri
West Ham United - Wolverhampton 4-0
Au marcat: Mavropanos (42, 83), Castellanos (66, 68) .

Sâmbătă
Arsenal Londra - AFC Bournemouth 1-2
Au marcat: Kroupi (17), Scott (74), respectiv Gyokeres (35 - penalty).

Sâmbătă mai sunt programate meciurile Brentford - Everton, Burnley - Brighton şi FC Liverpool - Fulham, în timp ce duminică urmează să se dispute partidele Nottingham Forest - Aston Villa, Crystal Palace - Newcastle, Sunderland - Tottenham şi Chelsea Londra - Manchester City.

Etapa se va încheia luni, cu partida Manchester Untied - Leeds United.

Clasament:
1. Arsenal Londra 70 puncte
2. Manchester City 61
3. Manchester United 55
4. Aston Villa 54
5. FC Liverpool 49
6. Chesleas Londra 48
7. Brentford 46
8. Everton 46
9. Bournemouth 45

arsenal londra
premier league
arsenal - bournemouth
