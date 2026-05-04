Nicuşor Dan, mesaj pentru Cristi Chivu. Ce spune despre decorarea antrenorului care a câştigat titlul în Serie A

Inter Milano a câştigat titlul în Serie A, cu trei etape înainte de finalul campionatului, după victoria de pe teren propriu, scor 2-0, cu Parma. Pentru Cristian Chivu este primul trofeu major din carieră, la chiar primul sezon pe banca echipei la care a scris istorie şi ca jucător.

Inter Milano este în cursă şi pentru Cupa Italiei, unde o va înfrunta în finală pe Lazio.

Preşedintele Nicuşor Dan i-a transmis un mesaj lui Cristi Chivu, în contextul în care a fost întrebat dacă se gândeşte la posibilitatea de a-l decora pe fostul căpitan al echipei naţionale.

"În primul rând, e o persoană pe care o apreciez, dinainte de a fi antrenor de succes. E remarcabil ce a obţinut şi sunt convins că va avea un viitor strălucit în meseria asta. E un om care nu s-a grăbit, un om care a arătat devotament şi chiar umilinţă faţă de meseria pe care o practică. Cred că Cristian Chivu este un model pentru oameni, tineri din sport şi tineri în general. Ne gândim la decoraţie. Poate să câştige 5 campionate în Italia, în Marea Britanie, etc. Ne gândim la asta!", a declarat Nicuşor Dan.

Ce a spus Cristi Chivu după ce Inter a câştigat titlul 21 în Serie A

”E o bucurie pentru tot ce reprezintă acest club, pentru ce reprezintă acești minunați suporteri, pentru jucători, în primul rând. Jucătorii merită cele mai multe felicitări, pentru că au știut să reacționeze în momentele dificile, după tot ce s-a întâmplat anul trecut.

Tot ce a trebuit să îndurăm în acest sezon, dificultățile pe care le-am avut... Am știut să reacționăm tot timpul și să ne păstrăm spiritul competitiv pentru a ne atinge obiectivul.

Fiind antrenorul lui Inter, obiectivele sunt tot timpul mărețe, tinzi tot timpul să câștigi pe toate fronturile în care ești implicat. Am încercat tot timpul să facem acest lucru.

Am câștigat campionatul, am ieșit din Champions League poate când nu trebuia, mai avem o finală de Cupă de jucat. Ca antrenor la Inter, presiunea e mare și obiectivele sunt mărețe.

Nu ne gândim la anul viitor, ne gândim la ce am făcut anul ăsta, ne gândim la finala de Cupă pe care o avem, obiectivele pentru anul viitor le stabilim în vară”, a declarat Cristi Chivu, pentru Digi Sport.