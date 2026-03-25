Meci România - Turcia, avantaj istoric al tricolorilor. Ultimele informații înainte de marea confruntare de la Istanbul

Marele meci Turcia - România, decisiv pentru calificarea în finala play-off-ului CM 2026, se dispută joi seară. Toate cele 2.130 de bilete puse la dispoziţie pentru fanii români s-au vândut imediat cum au fost puse în vânzare, în aproximativ 20 de secunde, notează FRF.

Interesul este uriaș, atât pentru suporterii români, care așteaptă o calificare la Cupa Mondială, după o pauză de aproape 30 de ani, dar și pentru fanii turci, recunoscuți pentru atmosfera incendiară și modul frenetic în care își încurajează favoriții.

Fotbaliștii Naționalei României s-au îmbarcat, miercuri dimineață, în avionul care îi duce în Turcia pentru marele duel de mâine seară!

Ora meci România - Turcia

Turcia - România se dispută la Istanbul, joi 26 martie 2026, cu începere de la ora 19:00. Arbitrul francez Francois Letexier va conduce semifinala. Dacă va trece de Turcia, România va fi în finala pentru calificarea la CM 2026, de pe 31 martie, contra învingătoarei din partida Kosovo - Slovenia.

Publicația britanică Goal.com a prefațat meciul România - Turcia, făcând o predicție și despre scorul final.

Predicția făcută de englezi: scorul final de la România - Turcia

”Scorul prezis: Turcia - România 3-1. Turcia și România se înfruntă pentru prima dată după aproape 10 ani într-un meci crucial, într-o singură manșă. Ultima lor confruntare directă a avut loc în luna noiembrie 2017, când România s-a impus cu 2-0 într-o partidă de verificare.

Turcia lui Vincenzo Montella a fost remarcabilă în ultima perioadă. Pe lângă eșecul, 0-6, cu Spania din septembrie anul trecut, Turcia este neînvinsă în ultimele șapte partide oficiale.

În schimb, România a ajuns la baraj datorită rezultatelor din ediția trecută de Liga Națiunilor. Echipa antrenată de Mircea Lucescu a terminat pe trei în Grupa H, sub Austria și Bosnia. A reușit să învingă liderul grupei Austria cu 1-0, dar a pierdut pe teren propriu cu Bosnia, 1-3.

Formația câștigătoare va înfrunta echipa calificată dintre Slovacia și Kosovo. Cu susținerea suporterilor înfocați pe stadionul lui Beșiktaș, Turcia este favorită să obțină victoria”, au subliniat britanicii.

Cine transmite România - Turcia. Lotul de jucători convocat de Mircea Lucescu

Meciul dintre Turcia și România se va vedea pe Prima TV. Lotul de jucători convocat de selecţionerul Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia este următorul:

Portari: Ionuţ Radu (Celta de Vigo), Marian Aioani (Rapid), Mihai Popa (CFR Cluj);

Fundaşi: Andrei Raţiu (Rayo Vallecano), Deian Sorescu (Gaziantep FK), Radu Drăguşin (Tottenham), Andrei Burcă (Yunnan Yukun), Virgil Ghiţă (Hannover 96), Adrian Rus (Universitatea Craiova), Andrei Coubiş (Universitatea Cluj), Nicuşor Bancu (Universitatea Craiova), Kevin Ciubotaru (FC Hermannstadt);

Mijlocaşi: Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Vlad Dragomir (Pafos), Răzvan Marin (AEK Atena), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo), Florin Tănase (FCSB), Ianis Hagi (Alanyaspor), Dennis Man (PSV), Alexandru Dobre (Rapid), Valentin Mihăilă (Caykur Rizespor), Claudiu Petrila (Rapid), Ştefan Baiaram (Universitatea Craiova);

Atacanţi: Daniel Bîrligea (FCSB), David Miculescu (FCSB), Marius Coman (UTA Arad).

Gică Hagi merge la Istanbul să îi susțină pe tricolori

”Noi mergem la meci, ne interesează să câștigăm. Astea sunt gândurile noastre”, a declarat, miercuri dimineață, Gică Hagi, la aeroport.

Avantajul istoric al partidelor directe dintre România - Turcia

România și Turcia s-au întâlnit în total de 27 de ori. Avantajul este clar de partea României: 14 victorii ale României, 5 ale Turciei și 8 egaluri.

Rămâne de văzut care va fi deznodământul meciului de joi seară, de la Istanbul, în semifinala barajului pentru CM 2026, România - Turcia! Se anunță o atmosferă incendiară creată de fanii turci, recunoscuți pentru modul frenetic în care își susțin echipa favorită.