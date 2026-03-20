Reacţie surprinzătoare a lui Gigi Becali după ce a aflat lotul României pentru meciul cu Turcia din semifinala barajului pentru CM 2026

Antrenorul Mircea Lucescu a convocat trei fotbaliști de la FCSB, respectiv Florin Tănase, David Miculescu şi Daniel Bîrligea. Darius Olaru şi Ştefan Târnovanu au fost omiși din lotul pentru semifinala barajului de la CM 2026, Turcia - România.

Ce a spus Gigi Becali după ce a văzut jucătorii convocați de Mircea Lucescu

Gigi Becali a spus că nu îl mai interesează fotbalul, acum fiind concentrat pe Postul Mare - Postul Paștilor, precum și pe familia sa.

”Nu știu eu, habar nu am! Ce a convocat, ce nu știu ce… nu mă interesează! (n.red. Sunt Bîrligea, Miculescu și Tănase) Așa mă așteptam, dar nu mă mai interesează fotbalul deloc la ora asta, îmi văd de treaba mea.

Am post, am familie, am nepoți, la revedere și cu fotbalul! Fotbalul a fost și el în tinerețe, gata eu acum. Să facă alții care sunt tineri, dacă pot. Dacă nu… să se țină după mine, după leul bătrân!”, a spus Gigi Becali, citat de iamsport.ro.

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru Turcia - România

PORTARI: Ionuț RADU, Marian AIOANI, Mihai POPA;

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU, Deian SORESCU, Radu DRĂGUȘIN, Andrei BURCĂ, Virgil GHIȚĂ, Adrian RUS , Andrei COUBIȘ, Nicușor BANCU, Kevin CIUBOTARU;

MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU, Vlad DRAGOMIR, Răzvan MARIN, Nicolae STANCIU, Florin TĂNASE, Ianis HAGI, Dennis MAN, Alexandru DOBRE, Valentin MIHĂILĂ, Claudiu PETRILA, Ștefan BAIARAM;

ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA, David MICULESCU, Marius COMAN.