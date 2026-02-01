Djokovic, prima reacție după ce a fost învins de Alcaraz în finala Australian Open 2026

Sârbul Novak Djokovic a făcut mai multe declarații interesante, după înfrângerea suferită în faţa lui Carlos Alcaraz, duminică, în finala turneului Australian Open 2026.
Djokovic l-a lăudat pe spaniolul Carlos Alcaraz, recunoscând că a înfruntat "unul dintre cei mai buni jucători" contra cărora a concurat vreodată şi care l-a obligat să joace cel mai bun tenis al său, transmite EFE.
"Este întotdeauna o plăcere să-l înfrunţi pentru că, fără îndoială, este unul dintre cei mai buni jucători cu care am jucat vreodată. Te face să joci cel mai bun tenis al tău ca să-l învingi", a zis Djokovic la conferinţa de presă, după finala de la Melbourne.
"Are pachetul complet. Este un jucător care nu se complace, care caută întotdeauna să progreseze, iar aceasta este mentalitatea unui campion", a zis sârbul.
Djokovic a explicat că timp de un set şi jumătate a reuşit să-şi impună planul de joc, însă a recunoscut că partida s-a schimbat în momente cheie.
"Lucrurile se schimbă în sport. Una sau două lovituri pot schimba cursul meciului şi asta s-a întâmplat, a subliniat el, vizibil dezamăgit că nu a putut să mențină dinamica din primul set, pe care l-a descris ca "unul dintre cele mai bune" pe care le-a jucat în ultimii ani.
Djokovic a evitat să discute despre probleme fizice sau de sănătate pentru a nu diminua performanţa adversarului său.
"Nu-mi place să vorbesc despre aceste lucruri pentru că poate părea că inventez scuze sau că îi reduc meritele învingătorului. Astăzi, Carlos a fost câştigătorul de drept", a subliniat sârbul, înainte de a evidenţia capacitatea spaniolului de a-şi ajusta tactica şi de a-şi ridica nivelul pe măsură ce meciul a progresat.
În pofida înfrângerii, Novak Djokovic a avut o perspectivă pozitivă ultimelor săptămâni, apreciind o "realizare incredibilă" faptul că a ajuns în finala Australian Open 2026 şi că a fost la "doar câteva seturi" distanţă de câştigarea trofeului.
"După o înfrângere, există întotdeauna un sentiment amar, dar trebuie să fiu mulţumit de rezultat şi de nivelul pe care l-am arătat", a mai spus jucătorul sârb.
Novak Djokovic a încheiat conferinţa de presă cu o reflecţie personală. El a afirmat că continua să creadă în şansele sale de a concura pentru titluri majore. "Atâta timp cât concurez, este pentru că cred că pot face asta. Voi continua să forţez şi să văd dacă primesc o altă oportunitate", a concluzionat Novak Djokovic, conform Agerpres.
Vezi și -
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci