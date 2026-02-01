Djokovic, prima reacție după ce a fost învins de Alcaraz în finala Australian Open 2026

Djokovic l-a lăudat pe spaniolul Carlos Alcaraz, recunoscând că a înfruntat "unul dintre cei mai buni jucători" contra cărora a concurat vreodată şi care l-a obligat să joace cel mai bun tenis al său, transmite EFE.

"Este întotdeauna o plăcere să-l înfrunţi pentru că, fără îndoială, este unul dintre cei mai buni jucători cu care am jucat vreodată. Te face să joci cel mai bun tenis al tău ca să-l învingi", a zis Djokovic la conferinţa de presă, după finala de la Melbourne.

Ce a evidențiat Djokovic

"Are pachetul complet. Este un jucător care nu se complace, care caută întotdeauna să progreseze, iar aceasta este mentalitatea unui campion", a zis sârbul.

Djokovic a explicat că timp de un set şi jumătate a reuşit să-şi impună planul de joc, însă a recunoscut că partida s-a schimbat în momente cheie.

"Lucrurile se schimbă în sport. Una sau două lovituri pot schimba cursul meciului şi asta s-a întâmplat, a subliniat el, vizibil dezamăgit că nu a putut să mențină dinamica din primul set, pe care l-a descris ca "unul dintre cele mai bune" pe care le-a jucat în ultimii ani.

Djokovic nu a vorbit despre eventuale probleme fizice sau de sănătate

Djokovic a evitat să discute despre probleme fizice sau de sănătate pentru a nu diminua performanţa adversarului său.

"Nu-mi place să vorbesc despre aceste lucruri pentru că poate părea că inventez scuze sau că îi reduc meritele învingătorului. Astăzi, Carlos a fost câştigătorul de drept", a subliniat sârbul, înainte de a evidenţia capacitatea spaniolului de a-şi ajusta tactica şi de a-şi ridica nivelul pe măsură ce meciul a progresat.

În pofida înfrângerii, Novak Djokovic a avut o perspectivă pozitivă ultimelor săptămâni, apreciind o "realizare incredibilă" faptul că a ajuns în finala Australian Open 2026 şi că a fost la "doar câteva seturi" distanţă de câştigarea trofeului.

"După o înfrângere, există întotdeauna un sentiment amar, dar trebuie să fiu mulţumit de rezultat şi de nivelul pe care l-am arătat", a mai spus jucătorul sârb.

Concluzia lui Djokovic

Novak Djokovic a încheiat conferinţa de presă cu o reflecţie personală. El a afirmat că continua să creadă în şansele sale de a concura pentru titluri majore. "Atâta timp cât concurez, este pentru că cred că pot face asta. Voi continua să forţez şi să văd dacă primesc o altă oportunitate", a concluzionat Novak Djokovic, conform Agerpres.

