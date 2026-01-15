€ 5.0891
DCNews Sport Impozitul uriaș plătit de Becali doar pentru salariile jucătorilor FCSB: Pac la statul român, lună de lună!
Data actualizării: 13:42 15 Ian 2026 | Data publicării: 13:41 15 Ian 2026

Impozitul uriaș plătit de Becali doar pentru salariile jucătorilor FCSB: Pac la statul român, lună de lună!
Autor: Andrei Itu

gigi-becali_99265200 Gigi Becali - Inquam Photos / Eduard Vînătoru

Gigi Becali a spus care este impozitul pe care îl achită lună de lună, doar din salariille fotbaliștilor de la FCSB.

 

Gigi Becali a subliniat că suma este strict cu referire la impozite, fără a include alte taxe ori TVA. Finanțatorul FCSB a precizat că plătește la statul român, în fiecare lună, 100.000 de euro impozite din salariile jucătorilor.

”Pac suta de mii la statul român”

”La statul român eu, Becali, în fiecare lună, 100.000 de euro impozite, nu mai spun taxe, TVA și alea, că alea se compensează.

Eu, în fiecare lună, pac suta de mii la statul român. La sport, situația este clară. În fiecare lună, suta de mii la statul român”, a declarat Gigi Becali, la Fanatik.

Venituri mari, taxe pe măsură: ”Înseamnă că vreo 13-14 milioane s-au evaporat”

Becali a mai spus că, în ultimul an, a încasat numai pentru doi fotbaliști, suma de aproximativ 20 de milioane de euro. Însă pe cât de mari sunt veniturile, pe atât sunt de mari și taxele.  Becali a afirmat că din această sumă mai are în cont 6 milioane de euro.

”În ultimul an, cu banii lui Coman și pe Șut, cred că vreo 17-20 de milioane am încasat. Și mai am 4 milioane în cont și am scos vreo două. Adică 6. Înseamnă că vreo 13-14 milioane s-au evaporat”, a declarat Gigi Becali.

Vezi și - Gigi Becali a oferit o sumă uriașă de bani unor români, după ”minunea” din FCSB - Feyenoord

Cine are salarii mari la FCSB

Cei mai bine plătiți jucători de la FCSB sunt Florin Tănase și Mamadou Thiam, cun salariu de 30.000 de euro pe lună fiecare. De asemenea, Darius Olaru, Denis Alibec și Daniel Bîrligea au un salariu de 25.000 de euro lunar fiecare.

Vezi și - De ce îl trimite Gigi Becali pe Tavi Popescu la noua echipă a lui Șumudică: Cu 3 persoane nu mai are voie nici la telefon să vorbească!

