Decizia Simonei Halep de a se retrage, surprinzătoare și pentru părinții săi: „Nici ei nu știau că mă retrag la Cluj”

Simona Halep (33 de ani) și-a anunțat oficial retragerea din tenis pe 4 februarie, după înfrângerea suferită în fața italiencei Lucia Bronzetti, cu scorul de 1-6, 1-6, în turneul WTA 250 Transylvania Open, desfășurat la Cluj-Napoca.

Deși perioada de repaus forțat și accidentările suferite prevesteau că dubla câștigătoare de Grand Slam se va retrage curând, românca i-a surprins pe fanii tenisului mondial prin anunțul făcut la Cluj-Napoca, mai ales că organizatorii nu i-au pregătit acesteia o ceremonie de retragere, așa cum se întâmplă în situația fiecărui sportiv care ia această decizie. Motivul, spontaneitatea Simonei în a lua această hotărâre.

Fosta lideră mondială a dezvăluit că nici măcar părinții săi, care o acompaniau din tribune, nu au știut că acela va fi momentul în care își va anunța retragerea din activitate.

Mai mult decât atât, Halep a spus că meciul cu reprezentanta Kazahstanului, Elena Rybakina, din cadrul turneului demonstrativ World Tennis League de la Abu Dhabi, de la finalul anului trecut, a avut un impact semnificativ asupra deciziei de a-și încheia parcursul în tenisul profesionist.

Demonstrativul de la Abu Dhabi, moment decisiv. Nu le-a spus părinților că se retrage la Cluj-Napoca

„Meciurile de la Abu Dhabi m-au făcut să mă retrag. Durerile fizice de după ce am jucat cu (Elena Rybakina). Și partea emoțională a contat mult în decizia mea. N-am putut să plec la drum, să mă înham la acea durere fizică, la acele emoții pe care eu nu le mai simțeam de foarte mult timp. Și am zis stop.

Și poate că acolo a fost un punct important. N-am decis atunci că o să mă opresc la Cluj. Am discutat cu părinții, cu prietenii, plănuiam unpic mai târziu să mă opresc.

Și sunt foarte sinceră: nici părinții mei nu știau că o să mă retrag la Cluj. În schimb, senzația pe care am avut-o pe teren a fost foarte urâtă. Mi-am dat seama că parcă nu mai este locul meu acolo. Și fizic chiar nu mai pot!

Și m-am dus la părinții mei, după ce am terminat meciul, și le-am spus că o să anunț retragerea. Și ei au spus: 'OK, dacă tu simți asta, așa să faci!' Deci nu a fost plănuită să fie la Cluj.

A fost o decizie bună, pentru că acolo m-am simțit acasă mereu, am avut și publicul care a fost alături de mine în cei 15 ani în care am jucat. Și acasă e întotdeauna bine să-ți iei rămas-bun de la ceva ce tu ai practicat și lucrul căruia tu ți-ai dedicat toată viața. Și sunt împăcată că am luat această decizie la Cluj”, a declarat Simona Halep, la emisiunea „Așii Tenisului”.

Halep n-a vrut o ceremonie grandioasă de retragere: „Am făcut cum am vrut eu”

Fostul antrenor al Simonei, australianul Darren Cahill, alături de care românca a înregistrat cele mai înalte performanțe în tenisul mondial, dar și în istoria tenisului din țara noastră, a sfătuit-o să organizeze o ceremonie grandioasă pentru momentul retragerii. Totuși, Simona, în stilu-i caracteristic, a decis să se despartă de lumea „sportului alb” simplu, fără vreun moment planificat dinainte.

„Nu am vrut o ceremonie foarte, foarte mare. Pentru mine, a fost întotdeauna - nu știu dacă simplitatea e un lucru potrivit - dar mi-a plăcut să fac așa cum am simțit în momentul respectiv. Și așa am făcut-o! Chiar dacă el (n.r. Cahill) m-a sfătuit, atunci când vine momentul, să fac o ceremonie foarte, foarte mare, am făcut așa cum am vrut eu.

Și-n viață am cam făcut ce-am vrut eu (n.r. râde). Am făcut și greșeli, bineînțeles, cu toții greșim. Dar sunt împăcată. O fac pe barba mea, am făcut tot ce am făcut pe barba mea și sunt o persoană și o fostă sportivă împăcată cu ceea ce a făcut până acum”, a mai spus „Simo”.

Simona Halep a câștigat două titluri de Grand Slam în carieră, la Roland Garros în 2018 și la Wimbledon în 2019. Ea este, totodată, finalistă în 2014 și 2017 la French Open, respectiv în 2018 la Australian Open. Românca a ocupat primul loc în clasamentul WTA timp de 64 de săptămâni.

Halep a obținut 24 de titluri WTA, jucând 42 de finale în circuitul profesionist de tenis feminin mondial.

