Avantajul României în barajul cu Turcia pentru CM 2026

Mihai Covaliu a evidențiat că selecţionerul Mircea Lucescu este un antrenor care cunoaşte foarte bine fotbalul din Turcia.

Ce spune despre Turcia și Mircea Lucescu

"Mie mi se pare un adversar dificil. Nu poţi să spui că Turcia nu este o echipă bună. Are un campionat puternic, jucători foarte valoroşi, care joacă la unele dintre cele mai bune echipe din Europa. Dar ştim că nu un singur jucător câştigă un meci, echipa este mult mai importantă. Prin prisma antrenorului Mircea Lucescu eu cred că avem şi noi un avantaj, pentru că el cunoaşte foarte bine fotbalul din Turcia. Eu cred că va folosi toate cunoştinţele sale pentru a aduce naţionala României la cel mai bun nivel pentru a face un prim pas spre Cupa Mondială", a afirmat Mihai Covaliu, prezent joi la Gala Trofeelor Alexandrion.

Turcia - România, semifinala barajului CM 2026

Naţionala de fotbal a României va întâlni Turcia, în deplasare, pe 26 martie, în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială din 2026, potrivit tragerii la sorţi efectuate joi, la Zurich.

În cazul în care vor trece de Turcia, reprezentativă pe care selecţionerul României, Mircea Lucescu, a pregătit-o anterior, tricolorii vor juca în deplasare şi finala barajului, cu învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo, pe 31 martie.

Turcia s-a clasat pe locul secund în grupă, după Spania, cu care a remizat (2-2), în ultimul meci. Singura înfrângere a Turciei în această campanie a venit acasă, chiar în faţa campioanei europene, cu un neverosimil 0-6. Din grupă au mai făcut parte Georgia şi Bulgaria.

Mihai Covaliu, despre scandalul din gimnastică în care apare comportamenul Cameliei Voinea

Mihai Covaliu a fost chestionat în legătură cu scandalul din gimnastica românească provocat de anumite clipuri video apărute în mass-media în care antrenoarea Camelia Voinea o agresează verbal pe fiica sa, Sabrina Voinea, în sala de antrenament. Imaginile video au apărut în mediul online la scurt timp după ce gimnasta Denisa Golgotă a acuzat-o de hărţuire pe Sabrina Voinea după Campionatele Mondiale de la Jakarta.

Cine trebuie să ia măsuri

Preşedintele COSR a spus că Federaţia Română de Gimnastică este forul care trebuie să ia măsuri.

"Gimnastica e un sport care ne-a obişnuit cu momente fierbinţi şi delicate. Înţeleg că se ştiau aceste fapte. În primul şi în primul rând Federaţia Română de Gimnastică este cea care trebuie să cunoască acest caz şi prin comisiile din subordine să afle cât mai multe date despre acest caz. Iar apoi preşedintele, vicepreşedintele, membrii Comitetului Executiv ştiu cel mai bine... ei sunt îndreptăţiţi să spună ce s-a întâmplat acolo, să analizeze şi să ia măsurile care se impun", a declarat Mihai Covaliu.

Covaliu a menționat că instituţia pe care o conduce nu tolerează astfel de comportamente în relaţia antrenor-sportiv.

"Eu vreau să subliniez însă că noi nu tolerăm astfel de comportamente în ceea ce priveşte relaţia antrenor-sportiv. Nu vom tolera acest gen de comportament niciodată. Nu există niciun antrenor pe lumea aceasta care să se comporte în felul acesta cu un sportiv, mai ales dacă acel sportiv este copilul lui", a precizat Mihai Covaliu, notează Agerpres.

