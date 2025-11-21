€ 5.0889
|
$ 4.4142
|

Subcategorii în Sport

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0889
|
$ 4.4142
 
DCNews Sport Avantajul României în barajul cu Turcia pentru CM 2026
Data actualizării: 09:50 21 Noi 2025 | Data publicării: 08:51 21 Noi 2025

Avantajul României în barajul cu Turcia pentru CM 2026
Autor: Andrei Itu

echipa nationala de fotbal a romaniei Echipa națională de fotbal a României, în preliminariile CM 2026 Sursa foto: Agerpres
 

Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, a menționat care este avantajul echipei naţionale de fotbal a României contra Turciei, în semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială din 2026.

Mihai Covaliu a evidențiat că selecţionerul Mircea Lucescu este un antrenor care cunoaşte foarte bine fotbalul din Turcia.

Ce spune despre Turcia și Mircea Lucescu

"Mie mi se pare un adversar dificil. Nu poţi să spui că Turcia nu este o echipă bună. Are un campionat puternic, jucători foarte valoroşi, care joacă la unele dintre cele mai bune echipe din Europa. Dar ştim că nu un singur jucător câştigă un meci, echipa este mult mai importantă. Prin prisma antrenorului Mircea Lucescu eu cred că avem şi noi un avantaj, pentru că el cunoaşte foarte bine fotbalul din Turcia. Eu cred că va folosi toate cunoştinţele sale pentru a aduce naţionala României la cel mai bun nivel pentru a face un prim pas spre Cupa Mondială", a afirmat Mihai Covaliu, prezent joi la Gala Trofeelor Alexandrion.

Turcia - România, semifinala barajului CM 2026

Naţionala de fotbal a României va întâlni Turcia, în deplasare, pe 26 martie, în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială din 2026, potrivit tragerii la sorţi efectuate joi, la Zurich.

În cazul în care vor trece de Turcia, reprezentativă pe care selecţionerul României, Mircea Lucescu, a pregătit-o anterior, tricolorii vor juca în deplasare şi finala barajului, cu învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo, pe 31 martie.

Turcia s-a clasat pe locul secund în grupă, după Spania, cu care a remizat (2-2), în ultimul meci. Singura înfrângere a Turciei în această campanie a venit acasă, chiar în faţa campioanei europene, cu un neverosimil 0-6. Din grupă au mai făcut parte Georgia şi Bulgaria.

Mihai Covaliu, despre scandalul din gimnastică în care apare comportamenul Cameliei Voinea

Mihai Covaliu a fost chestionat în legătură cu scandalul din gimnastica românească provocat de anumite clipuri video apărute în mass-media în care antrenoarea Camelia Voinea o agresează verbal pe fiica sa, Sabrina Voinea, în sala de antrenament. Imaginile video au apărut în mediul online la scurt timp după ce gimnasta Denisa Golgotă a acuzat-o de hărţuire pe Sabrina Voinea după Campionatele Mondiale de la Jakarta.

Citește și - EXCLUSIV: ”Mami, nu mai pot”. Camelia Voinea, acuzată că și-a abuzat fiica. Florian Petrică, reacție la scandalul tulburător din gimnastică

Cine trebuie să ia măsuri

Preşedintele COSR a spus că Federaţia Română de Gimnastică este forul care trebuie să ia măsuri.

"Gimnastica e un sport care ne-a obişnuit cu momente fierbinţi şi delicate. Înţeleg că se ştiau aceste fapte. În primul şi în primul rând Federaţia Română de Gimnastică este cea care trebuie să cunoască acest caz şi prin comisiile din subordine să afle cât mai multe date despre acest caz. Iar apoi preşedintele, vicepreşedintele, membrii Comitetului Executiv ştiu cel mai bine... ei sunt îndreptăţiţi să spună ce s-a întâmplat acolo, să analizeze şi să ia măsurile care se impun", a declarat Mihai Covaliu.

Covaliu a menționat că instituţia pe care o conduce nu tolerează astfel de comportamente în relaţia antrenor-sportiv.

"Eu vreau să subliniez însă că noi nu tolerăm astfel de comportamente în ceea ce priveşte relaţia antrenor-sportiv. Nu vom tolera acest gen de comportament niciodată. Nu există niciun antrenor pe lumea aceasta care să se comporte în felul acesta cu un sportiv, mai ales dacă acel sportiv este copilul lui", a precizat Mihai Covaliu, notează Agerpres.

Citește și - România și-a aflat adversarele din barajul CM 2026. Cu cine jucăm cele două meciuri din martie

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

mihai covaliu
mircea lucescu
nationala romaniei
baraj cupa mondiala 2026
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Orașul din România care va avea primul tren suspendat grație finanțării europene
Publicat acum 15 minute
Nicușor Dan a spus de ce l-a dat afară pe Ludovic Orban
Publicat acum 24 minute
Balustradă sticlă laminată: soluția modernă pentru scări sigure și luminoase
Publicat acum 27 minute
Nicușor Dan râde întrebat dacă ar trebui să se retragă Cătălin Drulă: Pentru Anca Alexandrescu?
Publicat acum 32 minute
Bolnavii de cancer, "indignați" de declarațiile lui Nicușor Dan despre redirecționarea banilor din sănătate către apărarea Ucrainei
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 19 Noi 2025
Situație hilară la nodul A0-A1. Titi Aur: E lipsă totală de coerență, este neatenție, nesimțire, habar nu am / video
Publicat pe 19 Noi 2025
Răsturnare de situație în cazul familiei care a murit în Istanbul, formată din mamă, tată și doi copii de 3 și 6 ani
Publicat pe 20 Noi 2025
Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției
Publicat acum 23 ore si 45 minute
Alertă pentru toți românii! Actualizați, de urgență, aceste aplicații
Publicat pe 19 Noi 2025
Marcel Ciolacu, după mișcarea lui Nicușor Dan: Dacă făcea PSD-ul așa ceva, ne arunca lumea cu pietre-n cap
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Alegeri primar București 2025: Pe cine votați?
Ciprian Ciucu
Daniel Băluță
Cătălin Drulă
Anca Alexandrescu
Ana Maria Ciceală
Eugen Teodorovici
Vlad Gheorghe
Alexandru Zidaru
Alt candidat
Trimite răspunsul
x close