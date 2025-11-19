Cine va fi cel mai bun fotbalist în 2025? PSG și Barcelona domină lista scurtă

Campioana Europei, Paris Saint-Germain, are nu mai puţin de şapte jucători pe lista scurtă pentru Globul de Aur al fotbalului: Ousmane Dembélé, Vitinha, Achraf Hakimi, Désiré Doué, Nuno Mendes, Fabián Ruiz şi Khvicha Kvaratshkelia.

Performanţele individuale ale starurilor pariziene au făcut ca PSG să devină principala forţă a ediţiei 2025, iar Dembélé, câştigător al Balonului de Aur şi desemnat „Jucătorul sezonului” în Liga Campionilor, este considerat favorit la trofeu.

Barcelona şi Liverpool, următoarele puteri în cursa pentru premiu

FC Barcelona urmează în clasament cu patru jucători nominalizaţi: Lamine Yamal, Pedri, Raphinha şi Robert Lewandowski.

Liverpool, campioana Angliei, trimite trei jucători în cursa pentru trofeu: Mohamed Salah, Alexander Isak şi Florian Wirtz.

Anul trecut, premiul a fost câştigat de Vinícius Júnior (Real Madrid), însă brazilianul nu porneşte printre favoriţi în acest sezon, considerat sub aşteptări.

Proces de vot în două etape

Câştigătorii vor fi stabiliţi după două runde de vot: prima – exclusiv online, a doua – o combinaţie între votul publicului şi decizia unui juriu format din personalităţi ale fotbalului mondial, precum Marcelo Lippi, Francesco Totti, Iker Casillas şi Luís Figo.

Publicul poate vota până la 27 noiembrie, urmând ca a doua etapă să aibă loc între 3 şi 11 decembrie.

Nominalizări la alte categorii: de la antrenori la fotbal feminin

La categoria „Cel mai bun antrenor”, printre numele propuse se regăsesc Luis Enrique (PSG), Enzo Maresca (Chelsea), Arne Slot (Liverpool), Antonio Conte (Napoli), Vincent Kompany (Bayern), Hansi Flick (Barcelona), Roberto Martínez (Portugalia), Xabi Alonso (Real Madrid), Mikel Arteta (Arsenal) şi Eddie Howe (Newcastle).

La „Cel mai bun jucător din Orientul Mijlociu”, concurează Cristiano Ronaldo, Salem Al-Dawsari, Karim Benzema, Roberto Firmino, N’Golo Kanté, Riyad Mahrez şi Ivan Toney.

La „Cea mai bună jucătoare”, Aitana Bonmatí (FC Barcelona) este considerată marea favorită, în încercarea de a câştiga trofeul pentru al treilea an consecutiv. Lista completă include 25 de jucătoare, printre care mai multe de la Barcelona şi cinci componente ale naţionalei Angliei, proaspătă câştigătoare a EURO 2025.

Cluburi candidate şi categoriile votului public

Arsenal, campioana Europei la feminin, se află printre cele şapte cluburi nominalizate la categoria „Cel mai bun club feminin”.

La masculin, concurenţii sunt: Paris Saint-Germain, Al Ahli Saudi, FC Barcelona, Bayern München, Inter Milano, Liverpool, Napoli, Flamengo şi Pyramids.

În total, ediţia din acest an include 15 categorii, dintre care nouă pot fi decise prin votul public, precum: cel mai bun jucător, cea mai bună jucătoare, cel mai bun club (masculin şi feminin), cel mai bun antrenor, cel mai bun mijlocaş, cel mai bun atacant, cel mai bun tânăr jucător şi cel mai bun fotbalist din Orientul Mijlociu.

Lista completă a nominalizaţilor pentru „Cel mai bun fotbalist al anului 2025”

Ousmane Dembélé (PSG), Gianluigi Donnarumma (PSG/Man. City), Warren Zaïre-Emery (PSG), Viktor Gyökeres (Sporting/Arsenal), Erling Haaland (Man. City), Achraf Hakimi (PSG), Alexander Isak (Newcastle/Liverpool), Vinícius Júnior (Real Madrid), Harry Kane (Bayern), Khvicha Kvaratshkelia (PSG), Robert Lewandowski (Barcelona), Lautaro Martínez (Inter), Kylian Mbappé (Real Madrid), Scott McTominay (Napoli), Nuno Mendes (PSG), Michael Olise (Bayern), Cole Palmer (Chelsea), Pedri (Barcelona), Raphinha (Barcelona), Declan Rice (Arsenal), Fabián Ruiz (PSG), Mohamed Salah (Liverpool), Vitinha (PSG), Florian Wirtz (Leverkusen/Liverpool), Lamine Yamal (Barcelona).

Tommaso Bendoni, fondatorul Globe Soccer, a declarat la Dubai că oraşul şi-a consolidat statutul de platformă globală pentru marile evenimente sportive, gala din 2025 fiind cel de-al 16-lea an consecutiv în care Emiratul găzduieşte ceremonia.