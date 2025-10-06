Imagini rare cu Novak Djokovic. "Tortura" îndurată la Shanghai: A vomitat de două ori

La vârsta de 38 de ani, marele campion sârb a reuşit, până la urmă, să câștige în faţa lui Yannick Hanfmann, în pofida faptului că a vomitat pe teren, de două ori.

Novak Djokovic a vomitat pe teren, la Shanghai, dar a ieșit victorios din meciul cu Yannick Hanfmann

Într-o atmosferă infernală, 30 de grade şi aproape 80% umiditate, jucătorii de tenis au fost supuși la grea încercare la Masters 1000 de la Shanghai de la începutul lunii octombrie.

Chiar și unul dintre cei mai rezistenţi jucători a făcut cu greu față condițiilor din Shanghai. Novak Djokovic a fost la un pas de a fi învins de Yannick Hanfmann, numărul 150 mondial, în turul 3 al turneului.

Campionul sârb a reușit să reziste, timp de 2 ore şi 42 de minute de meci, dar a fost văzut de mai multe ori slăbit, vomitând pe teren, chiar de două ori.

VIDEO

???? Novak Djokovic a été victime de la chaleur et l’humidité à Shanghai, allant jusqu’à vomir sur le court en plein match. ????



Conditions très difficiles pour les joueurs aujourd’hui. ????pic.twitter.com/kVXgiEmYcZ — Univers Tennis ???? (@UniversTennis) October 5, 2025

"Am fost la un pas de a pierde", a declarat Dkokovic după meci. "Am fost surclasat de un jucător mai bun decât mine timp de un set şi jumătate, am fost la un pas să ies din meci", a mai declarat fostul lider mondial, care îl va înfrunta pe spaniolul Jaume Munar în optimile de finală de la Shanghai.

"A trebuit să mă mobilizez la maximum, chiar la maximum, pentru a ieşi din acest meci şi cred că energia şi sprijinul publicului m-au ajutat foarte mult", a adăugat Djokovic, scrie Puntodebreak.com