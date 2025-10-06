€ 5.0889
|
$ 4.3349
|

Subcategorii în Sport

 
Data actualizării: 11:18 06 Oct 2025 | Data publicării: 11:13 06 Oct 2025

Imagini rare cu Novak Djokovic. "Tortura" îndurată la Shanghai: A vomitat de două ori
Autor: Andrei Itu

djokovic--victorios-in-grupe-la-turneul-campionilor-prc-e2prc-80prc-9dvom-vedea-ce-se-intampla-si-daca-joc-sau-nu-in-semifinalaprc-e2prc-80prc-9d_84107400 FOTO: Agerpres
 

Marele campion Novak Djokovic a resimțit puternic condiţiile meteorologice extreme de la Mastersul 1000 de la Shanghai, dar a reușit să facă față provocărilor.

La vârsta de 38 de ani, marele campion sârb a reuşit, până la urmă, să câștige în faţa lui Yannick Hanfmann, în pofida faptului că a vomitat pe teren, de două ori.

Novak Djokovic a vomitat pe teren, la Shanghai, dar a ieșit victorios din meciul cu Yannick Hanfmann

Într-o atmosferă infernală, 30 de grade şi aproape 80% umiditate, jucătorii de tenis au fost supuși la grea încercare la Masters 1000 de la Shanghai de la începutul lunii octombrie.

Chiar și unul dintre cei mai rezistenţi jucători a făcut cu greu față condițiilor din Shanghai. Novak Djokovic a fost la un pas de a fi învins de Yannick Hanfmann, numărul 150 mondial, în turul 3 al turneului. 

Campionul sârb a reușit să reziste, timp de 2 ore şi 42 de minute de meci, dar a fost văzut de mai multe ori slăbit, vomitând pe teren, chiar de două ori.

VIDEO

"Am fost la un pas de a pierde", a declarat Dkokovic după meci. "Am fost surclasat de un jucător mai bun decât mine timp de un set şi jumătate, am fost la un pas să ies din meci", a mai declarat fostul lider mondial, care îl va înfrunta pe spaniolul Jaume Munar în optimile de finală de la Shanghai.

"A trebuit să mă mobilizez la maximum, chiar la maximum, pentru a ieşi din acest meci şi cred că energia şi sprijinul publicului m-au ajutat foarte mult", a adăugat Djokovic, scrie Puntodebreak.com

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

novak djokovic
shangai
tenis
a vomitat
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Premierul francez Lecornu demisionează, marcând o premieră în istoria țării
Publicat acum 5 minute
O poveste colectivă care continuă - Kompus 2025
Publicat acum 16 minute
Imagini rare cu Novak Djokovic. "Tortura" îndurată la Shanghai: A vomitat de două ori
Publicat acum 32 minute
Atac cu peste 200 de drone al Ucrainei în Rusia, susține Kremlinul
Publicat acum 34 minute
UE critică dur scrutinul din Georgia, în timp ce Tbilisi se confruntă cu proteste violente
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 04 Oct 2025
Alegeri Cehia: Partidul populist al miliardarului Andrej Babis a câştigat detaşat
Publicat pe 04 Oct 2025
Zuckerman: Eu sunt speriat, n-am văzut așa ceva din anii '38-'39. Dacă nu e un răspuns ferm, Putin va continua
Publicat acum 15 ore si 28 minute
Horoscop săptămânal 6-12 octombrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră
Publicat acum 20 ore si 44 minute
Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?
Publicat pe 04 Oct 2025
Andra, diagnostic neașteptat: Eram pe tratament! Mi-au zis medicii că scap dacă slăbesc
 
cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

alegeri partiale in 23 noiembrie calcule politice miza amanarii in martie 2026 Alegeri parțiale în 23 noiembrie. Calcule politice, miza amânării în martie 2026

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close