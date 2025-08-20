Data actualizării: | Data publicării:

Ianis Hagi a devenit, pentru prima dată, tătic. Ce notă a primit copilul la naștere

Autor: Iulia Horovei | Categorie: Sport
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Ianis Hagi și soția sa au devenit, pentru prima dată, părinți.

Elena, soția fotbalistului Ianis Hagi (26 de ani), a adus pe lume un băiețel de nota 10, miercuri, 20 august, potrivit Libertatea. Este primul copil al cuplului care s-a căsătorit civil în urmă cu doi ani.

Sursa foto: Instagram, Ianis Hagi

Elena Hagi este internată la Spitalul Clinic Sanador din București încă de luni, iar apropiații familiei anunțau că nașterea va avea loc în cursul zilei de astăzi.

Gică Hagi, pentru prima dată bunic

Astfel, Gheorghe Hagi a devenit pentru prima dată bunic.

„Regele” a făcut puține declarații atunci când vestea a ajuns în spațiul public. Fiind încă antrenor la Farul Constanța la acea vreme, Gică Hagi spunea: „Deocamdată mă gândesc la Farul și ce avem noi până în vară. Apoi, când va fi mai aproape, o să putem să comentăm mai multe. Sănătate să fie și Dumnezeu să-i ocrotească”.

În aceeași notă, Ianis și soția sa au ales să păstreze discreția și nu au făcut declarații pe acest subiect. Cei doi au postat, însă, mai multe fotografii pe rețelele de socializare.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ianis Hagi (@ianishagi)

Ianis Hagi și Elena Tănase s-au căsătorit religios pe 14 iulie 2024, în ziua finalei EURO 2024. Petrecerea cu peste 500 de invitați a avut loc la Palatul Știrbey din Buftea.

După cinci ani în care a fost legitimat la clubul scoțian Rangers, Hagi jr. este în discuții cu mai multe echipe de fotbal. În acest moment, jucătorul de fotbal este liber de contract.

