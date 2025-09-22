€ 5.0753
Data actualizării: 15:39 22 Sep 2025 | Data publicării: 15:11 22 Sep 2025

Alex Mitriță se retrage definitiv de la echipa națională

Autor: Iulia Horovei
alexandru mitrita echipa nationala Sursa foto: Agerpres
 

Jucătorul român în vârstă de 30 de ani a decis să-și încheie cariera la echipa națională de fotbal a României.

Alexandru Mitriță, legitimat la echipa chineză Zhejiang FC, a anunțat prin intermediul unei scrisori ample că își încheie cariera la echipa națională a României.

Anunțul a venit chiar în ziua în care FRF a publicat lista preliminară a stranierilor convocați de selecționerul Mircea Lucescu pentru meciurile cu Republica Moldova (amical) și Austria, din preliminariile CM 2026.

„După aproape 14 ani de când am îmbrăcat pentru prima dată tricoul unui lot național și mai bine de 7 ani de la debutul la prima reprezentativă, a venit momentul să iau o decizie grea, dar necesară: mă retrag de la echipa națională a României”, a transmis jucătorul, într-o scrisoare distribuită pe rețelele de socializare ale formației „tricolore”.

„E o decizie luată cu sufletul strâns”

„Îmi amintesc cu emoție acea prima convocare la un lot de juniori. Eram un copil cu visuri mari, care simțea că lumea fotbalului i se deschide în față. Emoțiile trăite atunci au fost atât de intense încât și astăzi, după atâția ani, le simt la fel de vii. Mai târziu, când am debutat la prima reprezentativă, am simțit cu adevărat că sunt fotbalist. Să îți auzi imnul și să știi că porți pe umeri speranța și mândria unei țări întregi e un sentiment greu de pus în cuvinte, dar pe care nu îl voi uita niciodată”, a spus Mitriță.

„Astăzi, la 30 de ani, mă aflu într-un moment al carierei în care trebuie să fac alegeri dificile. Joc în China, iar distanțele sunt uriașe. Drumurile lungi și timpul scurt fac extrem de dificilă prezența constantă la echipa națională. În plus, știu că mai am doar câțiva ani de carieră la nivel înalt și simt nevoia să îmi îndrept toată energia spre viitorul meu și al familiei mele. E o decizie luată cu sufletul strâns, dar cu convingerea că este cea mai bună pentru mine și familia mea în acest moment al vieții mele. De aceea, vă rog să îmi respectați decizia fără a crea în jurul acesteia speculații fără adevăr. Nu mi-ar face bine nici mie, nici echipei naționale, care are nevoie de liniște și susținere totală pentru a-și atinge obiectivele”, a mai declarat el. 

„Naționala va rămâne mereu în inima mea”

„Vreau să le mulțumesc selecționerilor alături de care am avut onoarea să lucrez. Fiecare dintre ei m-a ajutat să cresc, să învăț și să dau tot ce am mai bun pentru culorile României. Le mulțumesc și tuturor oamenilor din staff cu care am colaborat, au fost mereu alături de mine la nevoie. Le mulțumesc colegilor mei, cu care am împărțit vestiarul, bucuriile și dezamăgirile, dar mai ales momentele unice care ne vor lega pe viață. Și mai presus de toate, vă mulțumesc vouă, suporterilor. Fără voi, fotbalul nu ar avea aceeași frumusețe. V-am simțit mereu aproape, fie că am jucat acasă, fie că am fost departe, și fiecare încurajare a voastră a însemnat enorm pentru mine. Naționala va rămâne mereu în inima mea. Chiar dacă nu voi mai fi pe teren în tricoul României, voi rămâne un suporter al echipei naționale și voi trăi cu aceeași emoție fiecare meci al tricolorilor. Hai, România!” a mai adăugat fotbalistul.

Mitriță a evoluat pentru naționalele de juniori ale României și și-a făcut debutul la prima reprezentativă pe 24 martie 2018, într-un amical câștigat de România cu Israel, scor 2-1, sub conducerea lui Cosmin Contra. În acel meci, el a reușit o pasă decisivă.

Ulterior, Alex Mitriță a adunat 25 de selecții la echipa națională, marcând patru goluri. Ultimul său gol a venit în septembrie 2024, în victoria cu 3-1 împotriva Lituaniei, din cadrul Ligii Națiunilor.

 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Alexandru Mitriță
echipa națională de fotbal a României
retragere
