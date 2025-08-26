Carlos Alcaraz și-a explicat schimbarea radicală de look, după victoria în primul tur de la US Open - FOTO în articol

Carlos Alcaraz a dezvăluit misterul din spatele schimbării sale radicale de look, de la US Open 2025.

Carlos Alcaraz a surprins fanii cu noul său look la ultimul Grand Slam al anului: acesta a intrat pe teren cu părul foarte scurt, un stil neobișnuit pentru spaniol.

Tenismenul de 22 de ani a dezvăluit că, de fapt, noul său look se datorează unei greșeli a fratelui său, care a încercat să-l tundă rapid înainte de turneu.

„E destul de diferit, cred. Simțeam că părul meu era deja foarte lung și, înainte de turneu, am spus că vreau neapărat să mă tund. Dintr-odată, fratele meu a înțeles greșit cum să folosească aparatul. A tăiat pur și simplu, iar singura soluție a fost să rad totul (n.r. râde). Sincer, nu e chiar grozav... dar nici atât de rău, cred”, a spus spaniolul, la conferința de presă de după meci.

„De ce ți-a tuns părul fratele tău? Știu că la Paris l-ai adus pe Victor”, i-a replicat un reporter, referindu-se la frizerul său, Victor Martinez, la care sportivul a răspuns sincer: „New York e prea departe pentru Victor. Nu mă interesează prea mult părul. Sunt genul de persoană care gândește: ‘bine, părul crește,’ și în câteva zile o să fie totul în regulă. Pur și simplu s-a întâmplat și asta e”, a adăugat el.

Glume pe seama noului look

Noul look al lui Alcaraz a stârnit un adevărat val de glume pe rețelele sociale.

me: you better not be bald and looking like an eggplant when i get there



carlos alcaraz: pic.twitter.com/tQiNsETgjR — claire (@clairernak) August 26, 2025

Nici colegul său de breaslă, americanul Frances Tiafoe, nu s-a sfiit să-și exprime opinia privind părul scurt al spaniolului: „E îngrozitor. Teribil. Nu știu cine i-a spus că îi stă bine așa”, a declarat numărul 17 mondial, la conferința de presă.

Frances Tiafoe’s reaction to Carlos Alcaraz’s new haircut at the U.S. Open



He can’t stop staring at his head.



????????????????????????

pic.twitter.com/PXtX1RqJq4 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 25, 2025

„Unora le place, altora nu. Sincer să fiu, râd la reacțiile lor. Asta e, nu pot face altceva acum, așa că râd de tot ce se spune despre tunsoarea mea”, a reacționat Carlos. Spaniolul a fost amuzat și de declarațiile lui Tiafoe, spunând: „Frances minte. Frances minte”.

„Nu, serios, a venit aici și a spus că e groaznic? Știu că minte. Știe că îi place tunsoarea. I-a spus că îi place”, a râs Alcaraz.

Alcaraz a sosit la New York după ce a cucerit titlul Masters 1000 de la Cincinnati, beneficiind de o finală scurtă cu liderul mondial, Jannik Sinner, scor 5-0. Italianul nu a mai putut continua ultimul act după ce a acuzat o stare de sănătate precară.

Spaniolul, cap de serie numărul doi, l-a învins marți dimineață pe americanul Reilly Opelka (67 ATP) cu scorul 6-4, 7-5, 6-4, calificându-se în turul al doilea la US Open.

Citește și: A murit o campioană de Wimbledon/ Doliu în tenis

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News