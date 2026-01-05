Un fost campion mondial a murit la doar 34 de ani. Cine a fost Dudas Miklos

Sportul de pe mapamond este în doliu, după moartea tragică a lui Dudas Miklos.
Dudas Miklos a fost cunoscut sub numele de Dudas Miki, campion olimpic maghiar, una dintre figurile importante ale canoei europene.
El a fost găsit mort luni, la vârsta de doar 34 de ani, într-un apartament din Budapesta, capitala Ungariei. Autoritățile au transmis primele concluzii oficiale cu privire la circumstanțele morții lui Dudás Miki.
Conform unui comunicat al Poliției Capitalei din Budapesta, trupul sportivului a fost găsit pe 5 ianuarie 2026, în jurul orei 11:22, într-o locuință din sectorul XVIII al Budapestei. La fața locului au intervenit de urgență echipaje ale poliției și au început cercetările pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care a survenit moartea sportivului.
Reprezentanții Poliția din Budapesta a transmis că, după primele verificări, nu au fost identificate urme care să arate o intervenție din exterior, nu există indicii cu privire la comiterea unei infracțiuni.
”Nu au fost găsite urme care să indice o faptă penală. Cazul este analizat în cadrul unei proceduri administrative”, a zis, de la fața locululi, Csecsi Soma, purtătorul de cuvânt al Poliției din Budapesta.
Ancheta se află în desfășurare, urmând a se stabili exact cauza morții, inclusiv prin proceduri medico-legale.
Presa ungară afirmă că accesul în locuință a fost greu. A fost nevoie de intervenția unui specialist pentru deschiderea ușii, încuiată din interior. Acest detaliul a stârnit speculații în spațiul public, dar autoritățile au evidențiat că nu este, în sine, o faptă penală.
Dudas Miki a fost unul dintre cei mai cunoscuți sportivi maghiari din generația sa. El a participat Jocurile Olimpice, a avut numeroase performanțe la competiții internaționale de top.
Vezi și - Doliu în lumea boxului. Un fost campion mondial a murit la numai 46 de ani
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Val Vâlcu