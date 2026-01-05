Un fost campion mondial a murit la doar 34 de ani. Cine a fost Dudas Miklos

Dudas Miklos a fost cunoscut sub numele de Dudas Miki, campion olimpic maghiar, una dintre figurile importante ale canoei europene.

El a fost găsit mort luni, la vârsta de doar 34 de ani, într-un apartament din Budapesta, capitala Ungariei. Autoritățile au transmis primele concluzii oficiale cu privire la circumstanțele morții lui Dudás Miki.

Ce spune poliția despre moartea lui Dudas Miklos



Conform unui comunicat al Poliției Capitalei din Budapesta, trupul sportivului a fost găsit pe 5 ianuarie 2026, în jurul orei 11:22, într-o locuință din sectorul XVIII al Budapestei. La fața locului au intervenit de urgență echipaje ale poliției și au început cercetările pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care a survenit moartea sportivului.

Reprezentanții Poliția din Budapesta a transmis că, după primele verificări, nu au fost identificate urme care să arate o intervenție din exterior, nu există indicii cu privire la comiterea unei infracțiuni.

”Nu au fost găsite urme care să indice o faptă penală. Cazul este analizat în cadrul unei proceduri administrative”, a zis, de la fața locululi, Csecsi Soma, purtătorul de cuvânt al Poliției din Budapesta.

Ancheta se află în desfășurare, urmând a se stabili exact cauza morții, inclusiv prin proceduri medico-legale.

Acces forțat de pompieri în locuință

Presa ungară afirmă că accesul în locuință a fost greu. A fost nevoie de intervenția unui specialist pentru deschiderea ușii, încuiată din interior. Acest detaliul a stârnit speculații în spațiul public, dar autoritățile au evidențiat că nu este, în sine, o faptă penală.

Dudas Miki a fost unul dintre cei mai cunoscuți sportivi maghiari din generația sa. El a participat Jocurile Olimpice, a avut numeroase performanțe la competiții internaționale de top.

Vezi și - Doliu în lumea boxului. Un fost campion mondial a murit la numai 46 de ani